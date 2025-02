Co się dzieje z Partią Demokratyczną po porażce Kamali Harris?

Cisza wśród demokratów po części wynika też ze strachu. Prezydent Trump nie znosi sprzeciwu oraz krytyki. Podczas spotkania z gubernatorami w ubiegłym tygodniu Trump z wyraźną złością w głosie zagroził gubernator Maine Janet Mills, że zatrzyma fundusze federalne dla jej stanu, jeżeli nie zrealizuje jego dyrektywy dotyczącej zakazu udziału kobiet transpłciowych w sportach żeńskich. Jego rząd już wszczął dochodzenie w tej sprawie. – Gubernatorzy boją się, że ich stany ucierpią (jeżeli przeciwstawią się prezydentowi – red.) – mówi cytowany przez „New York Timesa” Tom Malinowski, były demokratyczny kongresman z New Jersey.

Niektórzy komentatorzy uważają, że demokraci specjalnie odwlekają działanie. Przewidują, że Amerykanie prędzej czy później na własnej skórze odczują czystki w instytucjach państwowych oraz wydatkach na badania naukowe i programy społeczne. Liczą też na to, że oliwy do ognia doleją np. wymykające się spod kontroli zachorowania na odrę w Teksasie i Nowym Meksyku oraz ceny rosnące wbrew obietnicom Trumpa. Co więcej, za sprawą epidemii ptasiej grypy idą one w górę, a wzrosnąć mogą jeszcze bardziej za sprawą zapowiadanej podwyżki ceł. Tymczasem rząd Donalda Trumpa skupiony na demontażu agencji federalnych nie robi nic, by rozwiązać te problemy.

Czytaj więcej Polityka Poparcie dla Trumpa słabnie. Amerykanie martwią się o gospodarkę Jak wynika z sondażu Reuters/Ipsos, w ostatnich dniach wskaźnik poparcia dla prezydenta USA Donalda Trumpa nieznacznie spadł, ponieważ coraz więcej Amerykanów martwi się o kierunek rozwoju amerykańskiej gospodarki. Sześciodniowe badanie, zakończone we wtorek, wykazało, że 44 proc. respondentów popiera pracę Trumpa na stanowisku prezydenta.

Amerykanie, choć wciąż są to głównie ci niepałający sympatią do prezydenta, już sygnalizują swoje niezadowolenie. Sondażowe notowania prezydenta spadły o kilka punktów procentowych, w kraju pojawiają się antyrządowe protesty, a na spotkaniach z ustawodawcami wyborcy dzielą się swoim niepokojem związanym z działalnością DOGE, brakiem nadzoru nad Muskiem i jego niedoświadczonymi pracownikami oraz poczynaniami Trumpa na arenie międzynarodowej.

Opozycja w poszukiwaniu zwycięskiej strategii – i przywódcy

Na razie demokraci nie mówią jednym głosem, nie mają spójnej strategii ani lidera, czym rozczarowują swoich wyborców. Aż 73 proc. demokratów w sondażu CNN stwierdziło, że ich ustawodawcy za mało robią, by sprzeciwić się prezydentowi. – Nie spełniają swojej funkcji, jaką jest kontrola nad władzą wykonawczą. Demokraci nie potrafią się odnieść do problemów, z jakimi ludzie do nich przychodzą – przyznał w wywiadzie prasowym demokratyczny gubernator Pensylwanii Josh Shapiro.

By zacząć wychodzić z impasu i budować poparcie przed wyborami połówkowymi w 2026 r., demokraci potrzebują czegoś na wzór konserwatywnego Projektu 2025, na którym opiera się obecna polityka prezydenta.