W czasie konferencji prasowej po rozmowach w Polsce z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem sekretarz obrony USA Pete Hegseth nie chciał wykluczyć scenariusza, w którym Stany Zjednoczone wycofają swoich żołnierzy z Europy. Ze słów Hegsetha wynikało, że obecność amerykańskich wojsk w Europie będzie zależeć od wyzwań, jakie w przyszłości staną przed Stanami Zjednoczonymi, m.in. w związku z aktywnością Chin.



USA nie chcą wysyłać żołnierzy na Ukrainę, uważają, że Europa wydaje na obronność zbyt mało

Donald Trump, już w czasie kampanii prezydenckiej, a także jako prezydent-elekt wielokrotnie zarzucał europejskim sojusznikom z NATO, że ci przeznaczają zbyt małe środki na obronność obciążając Stany Zjednoczone kosztami utrzymania bezpieczeństwa w przestrzeni euroatlantyckiej. W kontekście Rosji Trump zwracał uwagę, że między Stanami Zjednoczonymi a krajem Władimira Putina jest ocean, więc ekspansjonistyczna polityka Rosji jest przede wszystkim problemem Europy. Hegseth przyjechał do Europy z przesłaniem, że europejskie państwa NATO powinny wydawać na obronność 4-5 proc. PKB, w zależności od tego, jak bardzo są zagrożone przez Rosję (jako pozytywny przykład wskazał Polskę, której wydatki na obronność zbliżają się do 5 proc. PKB). W niedawnej wypowiedzi Mike Waltz, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA stwierdził, że kraje NATO mają czas do czerwcowego szczytu Sojuszu, by poziom ich wydatków na obronność wzrósł co najmniej do 2 proc. PKB.

Biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej, czyli to, co za tę samą ilość środków można kupić w różnych krajach, Rosja w 2024 roku wydała na obronność więcej (równowartość 462 mld dolarów biorąc pod uwagę ceny w tym kraju) niż wszystkie kraje UE i Wielka Brytania razem wzięte (457 mld dolarów).



W Europie stacjonuje obecnie ok. 100 tysięcy żołnierzy USA, w tym ok. 10 tys. w Polsce (choć Hegseth w czasie wizyty w naszym kraju mówił o 8 tysiącach stacjonujących tu amerykańskich żołnierzy).