Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Amerykanie masowo protestują przeciwko Trumpowi

Tłumy wypełniły w sobotę ulice w ponad 2600 amerykańskich miastach w proteście przeciwko rządom Donalda Trumpa, które opozycja określa jako dyktatorskie. To był największy w tym roku protest przeciwko obecnej administracji.

Publikacja: 19.10.2025 18:19

Protest w Nowym Jorku

Protest w Nowym Jorku

Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Aleksandra Słabisz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na jakie działania administracji Trumpa reagują amerykańscy demonstranci?
  • Jakie symboliczne gesty i hasła towarzyszyły protestom?
  • Gdzie i w jaki sposób odbywały się demonstracje?
  • Jakie cele przyświecają organizatorom protestów przeciwko Trumpowi?
  • Jakie stanowiska reprezentują politycy opozycji w kontekście protestów?
  • Jakie reakcje wywołują protesty wśród Republikanów?

Pikiety odbyły się pod wspólną nazwą „No Kings”, w nawiązaniu do polityki Donalda Trumpa, który – zdaniem protestujących – rządzi jak monarcha, ignorując przepisy, Kongres oraz wolę ludzi. Nazwa ma też przypominać, że Stany Zjednoczone po 1776 r. nie akceptują jednoosobowych rządów suwerena. Demonstracje miały charakter ulicznej zabawy, a ich uczestnicy często przebrani byli w kolorowe albo nadmuchiwane stroje, które stają się symbolem opozycji. O poważnej symbolice protestu mówiły transparenty z hasłami takimi jak „Amerykanie przeciwko oligarchii”, „Nie dla Trumpa, jego kłamstw i korupcji”, „Nie zgadzam się na bycie poddanym króla”, „Wolność i Sprawiedliwość dla wszystkich”, „Precz od Chicago”.

Protesty przeciwko Trumpowi w USA. Czego domagają się demonstranci? 

Tysiące pikietujących pojawiło się w sobotę w ponad 2600 miejscach w całym kraju, wypełniając ulice i place mniejszych i większych miejscowości, od nowojorskiego Times Square przez Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie po Grant Park w Chicago – mieście, które od ponad miesiąca burzy się przeciwko brutalnym łapankom imigrantów dokonywanym przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych (ICE). W wyrazie solidarności podobne protesty odbyły się również w innych krajach przed ambasadami i konsulatami amerykańskimi. Uczestnicy demonstracji wyrażali sprzeciw wobec autorytarnych rządów Donalda Trumpa, jego represyjnej polityki imigracyjnej, mobilizacji sił wojskowych w amerykańskich miastach zarządzanych przez demokratów oraz działań wymierzonych w krytyków i przeciwników politycznych.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump na okładce „Time”. Nie szczędził krytyki, gdy ją zobaczył
Reklama
Reklama

– Uważam, że [rządzący] są w błędzie. Myślę, że kieruje nimi żądza władzy – powiedział w wywiadzie dla AP jeden z uczestników protestu w Waszyngtonie. – Musimy zabrać głos w obronie naszych praw – powiedziała uczestniczka protestu w Nowym Jorku.

Była to trzecia masowa mobilizacja Amerykanów od powrotu Trumpa do Białego Domu i drugi – po czerwcowym – protest z serii „No Kings”. – Mówią o mnie, że jestem królem. Nie jestem – powiedział prezydent w piątkowym wywiadzie dla Fox News, tuż przed kolacją w swoim resorcie golfowym, na której miejsce przy stole kosztowało milion dol. i po tym, jak oznajmił, że buduje sobie łuk triumfalny w Waszyngtonie.

Protesty w USA.  Republikanie o uczestnikach demonstracji: komuniści i marksiści

Organizatorzy mają nadzieję, że sobotni masowy protest zjednoczy opozycję, którą administracja Trumpa na różne sposoby próbuje uciszać i marginalizować. – Takie duże demonstracje dodają odwagi ludziom, którzy dotąd pozostawali na uboczu, ale są już gotowi zabrać głos przeciwko szczegółowemu planowi Trumpa niszczenia wszystkiego, co chroni naszą demokrację – powiedział w wywiadzie dla Associated Press demokratyczny senator USA Chris Murphy. Do pikietujących dołączyli czołowi demokraci, w tym lider mniejszości w Senacie Chuck Schumer oraz niezależny senator Bernie Sanders.

– Jesteśmy tu, ponieważ kochamy Amerykę – powiedział Sanders, przemawiając do tłumu w Waszyngtonie. Dodał, że amerykańska demokracja jest zagrożona za rządów Trumpa, ale podkreślił: „To my, ludzie, będziemy rządzić”.

Czytaj więcej

Skromne życie Joe Bidena po prezydenturze. Szczególnie w porównaniu do Baracka Obamy
Polityka
Skromne życie Joe Bidena po prezydenturze. Szczególnie w porównaniu do Baracka Obamy

Republikanie, na czele z przewodniczącym Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem, próbowali zdyskredytować uczestników demonstracji jako marginalną grupę. Twierdzili, że te protesty są wyrazem „nienawiści do Ameryki”, a jej uczestników nazywali „komunistami” i „marksistami”, zwolennikami Hamasu, a nawet „terrorystycznym skrzydłem Partii Demokratycznej”. – Zobaczymy, jakie pokażą się tam „typy z antify”, które nienawidzą kapitalizmu. Marksizm w pełnej krasie – mówił Johnson, który również na protestujących zrzucał winę za ciągnący się od trzech tygodni rządowy „shutdown”, czyli budżetowy paraliż agencji rządowych.

Reklama
Reklama

Frekwencja na ulicach dopisała mimo wrogiej retoryki ze strony republikanów oraz obaw komentatorów, że Amerykanie wystraszą się potencjalnych konsekwencji, jakie w Ameryce Donalda Trumpa zaczyna nieść ze sobą korzystanie z wolności słowa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Partia Republikańska Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na jakie działania administracji Trumpa reagują amerykańscy demonstranci?
  • Jakie symboliczne gesty i hasła towarzyszyły protestom?
  • Gdzie i w jaki sposób odbywały się demonstracje?
  • Jakie cele przyświecają organizatorom protestów przeciwko Trumpowi?
  • Jakie stanowiska reprezentują politycy opozycji w kontekście protestów?
  • Jakie reakcje wywołują protesty wśród Republikanów?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Pikiety odbyły się pod wspólną nazwą „No Kings”, w nawiązaniu do polityki Donalda Trumpa, który – zdaniem protestujących – rządzi jak monarcha, ignorując przepisy, Kongres oraz wolę ludzi. Nazwa ma też przypominać, że Stany Zjednoczone po 1776 r. nie akceptują jednoosobowych rządów suwerena. Demonstracje miały charakter ulicznej zabawy, a ich uczestnicy często przebrani byli w kolorowe albo nadmuchiwane stroje, które stają się symbolem opozycji. O poważnej symbolice protestu mówiły transparenty z hasłami takimi jak „Amerykanie przeciwko oligarchii”, „Nie dla Trumpa, jego kłamstw i korupcji”, „Nie zgadzam się na bycie poddanym króla”, „Wolność i Sprawiedliwość dla wszystkich”, „Precz od Chicago”.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump
Polityka
Donald Trump mówi o ukraińskiej ziemi dla Putina. „Wywalczył pewne tereny”
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Polityka
Spotkanie Trump - Putin na Węgrzech. Zełenski gotów przylecieć do Budapesztu
Alexander Stubb
Polityka
Lew z Helsinek i projekt unii fińsko-szwedzkiej
Zastrzeżenia polskiego rządu wobec gazociągu Nord Stream przez Bałtyk Gerharda Schroedera „nie inter
Polityka
Niemiecki dziennik o wypowiedzi Gerharda Schroedera: Bezczelność wobec Polski
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
David van Weel, w latach 2020–2024 zastępca sekretarza generalnego NATO, od 2024 minister sprawiedli
Polityka
Szef MSZ Holandii: Jak nie zatrzymamy imigracji, społeczeństwo wybuchnie
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie