– Uważam, że [rządzący] są w błędzie. Myślę, że kieruje nimi żądza władzy – powiedział w wywiadzie dla AP jeden z uczestników protestu w Waszyngtonie. – Musimy zabrać głos w obronie naszych praw – powiedziała uczestniczka protestu w Nowym Jorku.

Była to trzecia masowa mobilizacja Amerykanów od powrotu Trumpa do Białego Domu i drugi – po czerwcowym – protest z serii „No Kings”. – Mówią o mnie, że jestem królem. Nie jestem – powiedział prezydent w piątkowym wywiadzie dla Fox News, tuż przed kolacją w swoim resorcie golfowym, na której miejsce przy stole kosztowało milion dol. i po tym, jak oznajmił, że buduje sobie łuk triumfalny w Waszyngtonie.

Protesty w USA. Republikanie o uczestnikach demonstracji: komuniści i marksiści

Organizatorzy mają nadzieję, że sobotni masowy protest zjednoczy opozycję, którą administracja Trumpa na różne sposoby próbuje uciszać i marginalizować. – Takie duże demonstracje dodają odwagi ludziom, którzy dotąd pozostawali na uboczu, ale są już gotowi zabrać głos przeciwko szczegółowemu planowi Trumpa niszczenia wszystkiego, co chroni naszą demokrację – powiedział w wywiadzie dla Associated Press demokratyczny senator USA Chris Murphy. Do pikietujących dołączyli czołowi demokraci, w tym lider mniejszości w Senacie Chuck Schumer oraz niezależny senator Bernie Sanders.

– Jesteśmy tu, ponieważ kochamy Amerykę – powiedział Sanders, przemawiając do tłumu w Waszyngtonie. Dodał, że amerykańska demokracja jest zagrożona za rządów Trumpa, ale podkreślił: „To my, ludzie, będziemy rządzić”.

Republikanie, na czele z przewodniczącym Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem, próbowali zdyskredytować uczestników demonstracji jako marginalną grupę. Twierdzili, że te protesty są wyrazem „nienawiści do Ameryki”, a jej uczestników nazywali „komunistami” i „marksistami”, zwolennikami Hamasu, a nawet „terrorystycznym skrzydłem Partii Demokratycznej”. – Zobaczymy, jakie pokażą się tam „typy z antify”, które nienawidzą kapitalizmu. Marksizm w pełnej krasie – mówił Johnson, który również na protestujących zrzucał winę za ciągnący się od trzech tygodni rządowy „shutdown”, czyli budżetowy paraliż agencji rządowych.