Aktualizacja: 06.10.2025 06:20 Publikacja: 06.10.2025 05:27
Od 1 października w USA trwa shutdown
Foto: REUTERS/Aaron Schwartz
1 października w USA doszło do częściowego zawieszenia działania administracji federalnej (tzw. shutdown) w związku z nieuchwaleniem przez Kongres ustawy gwarantującej finansowanie administracji. W związku z shutdownem ok. 750 tysięcy urzędników federalnych wysłano na przymusowe bezpłatne urlopy, a ci, którzy muszą wykonywać swoją pracę, nie otrzymują za nią wynagrodzenia do czasu zakończenia impasu (dotyczy to m.in. 200 tys. pracowników agencji federalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne – np. FBI). Na bezpłatne urlopy wysłano m.in. 45 proc. pracowników Departamentu Obrony (ok. 335 tys. osób), 81 proc. pracowników Departamentu Handlu (ok. 34,7 tys. osób) oraz 64 proc. pracowników Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ok. 8,5 tys. osób).
Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA
Foto: PAP
Tegoroczny shutdown jest wynikiem sporu o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych mieszkańców kraju. Program tych dopłat wkrótce wygasa, a Partia Demokratyczna domaga się, aby wprowadzić je na stałe, ponieważ w innym przypadku koszty ubezpieczeń społecznych dla Amerykanów objętych Ustawą o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act) znacząco wzrosną.
Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej.
Izba Reprezentantów (niższa izba parlamentu) przyjęła ustawę zapewniającą administracji finansowanie na siedem tygodni, ale ustawa ta utknęła w Senacie, gdzie Partia Demokratyczna zastosowała procedurę filibuster, polegającą na prowadzeniu niekończącej się debaty w sprawie aktu prawnego. Aby zakończyć debatę potrzeba 60 głosów, tymczasem Partia Republikańska dysponuje w Senacie 53 głosami.
Czytaj więcej
Rząd USA zamknięty. Po raz pierwszy autorytarna kampania prezydenta została zatrzymana. Kim jest...
Kevin Hassett, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu w niedzielnej rozmowie z CNN stwierdził, że widzi możliwość, iż Partia Demokratyczna cofnie się, co pozwoli uniknąć kosztownego shutdownu (poprzedni, do którego doszło na przełomie 2018 i 2019 roku trwał 35 dni i kosztował amerykańską gospodarkę 3 mld dolarów). Hassett dodał, że ustępstwo ze strony Partii Demokratycznej pozwoliłoby uchronić urzędników federalnych przed zwolnieniami, którymi groził Russell Vought, dyrektor Urzędu Zarządzania i Budżetu (OMB) przy Białym Domu.
Jednocześnie dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej ostrzegł, że prezydent USA Donald Trump i Vought przygotowują się na wypadek, gdyby zwolnienia były konieczne. – Ale mają nadzieję, że tak nie będzie – dodał.
Czytaj więcej
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt nie odpowiedziała jednoznacznie na pytanie czy lekarze...
Sam Trump, pytany przez dziennikarzy czy jego administracja rozpocznie zwalnianie pracowników federalnych, odparł: „to dzieje się teraz”. Nie rozwinął jednak tej myśli – nie wiadomo więc, czy chodziło o zwolnienia, które już się rozpoczęły, czy o przygotowania do zwolnień, o których mówił Hassett. Wcześniej z Białego Domu płynęły ostrzeżenia, że zwolnienia dotkną przede wszystkim te rządowe agencje, które administracja Trumpa uważa za związane z agendą Partii Demokratycznej.
Na razie nic nie wskazuje, by toczyły się jakieś negocjacje między Białym Domem a Partią Demokratyczną, po tym jak rozmowy przywódców Partii Demokratycznej w Kongresie z Donaldem Trumpem, do których doszło tuż przed shutdownem, nie przyniosły przełomu.
Donald Trump pytany o to, czy dojdzie do zwolnień urzędników federalnych w USA
– Odmawiają rozmów z nami – mówił w rozmowie z CBS lider Partii Demokratycznej w Senacie Chuck Schumer. Jego zdaniem shutdown może się zakończyć tylko w wyniku negocjacji między Białym Domem a liderami Partii Republikańskiej i Demokratycznej w Kongresie.
Z kolei lider Partii Republikańskiej w Senacie, John Thune, deklaruje gotowość do rozmów o postulatach Partii Demokratycznej, ale dopiero po zapewnieniu finansowania administracji i zakończeniu shutdownu. Podobne stanowisko zajmuje Donald Trump.
W poniedziałek Senat będzie głosował po raz piąty nad zakończeniem debaty i przyjęciem uchwalonej przez Izbę Reprezentantów ustawy zapewniającej finansowanie administracji, a także nad alternatywnym projektem Partii Demokratycznej (zapewnia finansowanie administracji i przedłużenie dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych). Żaden z projektów prawdopodobnie nie zdobędzie wymaganej większości 60 głosów. Jak dotąd Partii Republikańskiej udało się zapewnić poparcie 55 senatorów dla swojej ustawy.
John Thune w rozmowie z Fox News stwierdził, że jedyny wybór, jaki mają senatorowie Partii Demokratycznej to wybór między zakończeniem shutdownu na warunkach Partii Republikańskiej a dalszym trwaniem w impasie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
1 października w USA doszło do częściowego zawieszenia działania administracji federalnej (tzw. shutdown) w związku z nieuchwaleniem przez Kongres ustawy gwarantującej finansowanie administracji. W związku z shutdownem ok. 750 tysięcy urzędników federalnych wysłano na przymusowe bezpłatne urlopy, a ci, którzy muszą wykonywać swoją pracę, nie otrzymują za nią wynagrodzenia do czasu zakończenia impasu (dotyczy to m.in. 200 tys. pracowników agencji federalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne – np. FBI). Na bezpłatne urlopy wysłano m.in. 45 proc. pracowników Departamentu Obrony (ok. 335 tys. osób), 81 proc. pracowników Departamentu Handlu (ok. 34,7 tys. osób) oraz 64 proc. pracowników Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ok. 8,5 tys. osób).
Niemiecki dziennik „Bild” poinformował w niedzielę o wywiadzie Merkel udzielonym węgierskiemu kanałowi Partizan....
Najstarsza wnuczka Donalda Trumpa, 18-letnia Kai właśnie ruszyła ze swoją linią odzieżową. Problem w tym, że pro...
Rewolucja na Wyspach. Po raz pierwszy to nie Partia Konserwatywna, ale populista Nigel Farage z Reform UK stał s...
Po przeliczeniu głosów niemal ze wszystkich obwodów wybory parlamentarne w Czechach wygrywa – zgodnie z przewidy...
W stolicy Gruzji, Tbilisi, policja użył gazu łzawiącego i armatek wodnych, by powstrzymać demonstrantów, usiłują...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas