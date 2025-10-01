Od początku roku Donald Trump przejmuje kompetencje, których konstytucja mu nie przyznaje. Decyduje o handlu zagranicznym, wysyła wojsko do pacyfikacji rządzonych przez opozycję miast, zaostrza politykę migracyjną, podważa niezawisłość wymiaru sprawiedliwości.

Do tej pory demokratyczna opozycja nie wiedziała, jak ten autorytarny dryf powstrzymać. Jednak wydaje się, że właśnie znalazła skuteczny sposób na Trumpa. Co prawda w 100-osobowym Senacie republikanie mają większość 53 mandatów, jednak prawo wymaga, aby budżet znalazł poparcie przynajmniej 60 senatorów. Ponieważ żadna ze stron tylu nie ma, konieczny jest kompromis. A na to się nie zanosi. Trzeba raczej spodziewać się brutalnej próby sił.

85 mln Amerykanów może nie mieć środków na ubezpieczenie zdrowotne

Trump grozi zwolnieniem blisko 800 tys. pracowników federalnych, którym z powodu zamknięcia rządu czasowo wstrzymano wypłatę pensji. Zapowiada też wysłanie wojsk do pacyfikacji kolejnych miast, zaczynając od Chicago. Liczy, że zrzuci odpowiedzialność za chaos w stolicy na demokratów.

Ale ci mają przynajmniej równie mocne karty. Domagają się przywrócenia biliona dolarów subwencji dla programu wsparcia najuboższych rodzin Medicaid, bez czego 85 mln Amerykanów będzie musiało płacić o wiele więcej za ubezpieczenie zdrowotne. Trump je odebrał w wieloletniej ustawie finansowej, tzw. Big Beautiful Bill.