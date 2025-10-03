Donald Trump wygrał wybory prezydenckie USA zapowiadając m.in. zdecydowane działania przeciwko nielegalnym imigrantom. Trump zapowiedział, że doprowadzi do wydalenia z kraju wszystkich osób, które nie są uprawnione, by przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych (liczbę takich osób szacuje się nawet na ok. 11 mln). Po zaprzysiężeniu Trumpa służby migracyjne zintensyfikowały działania przeciwko nielegalnym imigrantom przeprowadzając m.in. naloty na miejsca, w których mogą przebywać osoby nie mające obywatelstwa USA ani ważnej wizy.

Dlaczego dziennikarz pytał o kwestię statusu migracyjnego w kontekście decyzji lekarzy o udzieleniu pomocy na oddziale ratunkowym?

Leavitt pytana o to, czy lekarze na oddziałach ratunkowych powinni sprawdzać status imigracyjny osoby, której udzielają pilnej pomocy medycznej stwierdziła najpierw, że „nie jest to pytanie do niej”. - Sądzę, że to pytanie do ekspertów z zakresu ochrony zdrowia i prawników - dodała.

Dziennikarz zadający pytanie sprecyzował, że pyta o to dlatego, że politycy Partii Republikańskiej – w tym Donald Trump – sugerują, iż Partia Demokratyczna doprowadziła do zawieszenia działania administracji federalnej (tzw. shutdown), ponieważ chcieliby przyznać opiekę medyczną nielegalnym imigrantom, aby pozyskać ich głosy. Trump zamieścił na swoim kanale w Truth Social przerobione przez sztuczną inteligencję nagranie, na którym taką deklarację składa Chuck Schumer, lider Partii Demokratycznej w Senacie. Stojącemu obok niego Hakeemowi Jeffriesowi, liderowi Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, osoba przerabiająca nagranie drobiła sombrero i wąsy, upodabniając go do stereotypowego Meksykanina.