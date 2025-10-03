Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Lekarze mają sprawdzać status migracyjny zanim zaczną ratować życie? Rzeczniczka Donalda Trumpa nie odpowiedziała

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt nie odpowiedziała jednoznacznie na pytanie czy lekarze na ostrym dyżurze w USA powinni sprawdzać status imigracyjny znajdującego się w ciężkim stanie pacjenta, zanim rozpoczną walkę o jego życie.

Publikacja: 03.10.2025 11:13

Karoline Leavitt

Karoline Leavitt

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Artur Bartkiewicz

Donald Trump wygrał wybory prezydenckie USA zapowiadając m.in. zdecydowane działania przeciwko nielegalnym imigrantom. Trump zapowiedział, że doprowadzi do wydalenia z kraju wszystkich osób, które nie są uprawnione, by przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych (liczbę takich osób szacuje się nawet na ok. 11 mln). Po zaprzysiężeniu Trumpa służby migracyjne zintensyfikowały działania przeciwko nielegalnym imigrantom przeprowadzając m.in. naloty na miejsca, w których mogą przebywać osoby nie mające obywatelstwa USA ani ważnej wizy. 

Reklama
Reklama

Dlaczego dziennikarz pytał o kwestię statusu migracyjnego w kontekście decyzji lekarzy o udzieleniu pomocy na oddziale ratunkowym?

Leavitt pytana o to, czy lekarze na oddziałach ratunkowych powinni sprawdzać status imigracyjny osoby, której udzielają pilnej pomocy medycznej stwierdziła najpierw, że „nie jest to pytanie do niej”. - Sądzę, że to pytanie do ekspertów z zakresu ochrony zdrowia i prawników - dodała.

Dziennikarz zadający pytanie sprecyzował, że pyta o to dlatego, że politycy Partii Republikańskiej – w tym Donald Trump – sugerują, iż Partia Demokratyczna doprowadziła do zawieszenia działania administracji federalnej (tzw. shutdown), ponieważ chcieliby przyznać opiekę medyczną nielegalnym imigrantom, aby pozyskać ich głosy. Trump zamieścił na swoim kanale w Truth Social przerobione przez sztuczną inteligencję nagranie, na którym taką deklarację składa Chuck Schumer, lider Partii Demokratycznej w Senacie. Stojącemu obok niego Hakeemowi Jeffriesowi, liderowi Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, osoba przerabiająca nagranie drobiła sombrero i wąsy, upodabniając go do stereotypowego Meksykanina. 

Reklama
Reklama

Tegoroczny shutdown jest wynikiem sporu o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych mieszkańców kraju. Program tych dopłat wkrótce wygasa, a Partia Demokratyczna domaga się, aby wprowadzić je na stałe, ponieważ w innym przypadku koszty ubezpieczeń społecznych dla Amerykanów objętych Ustawą o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act) znacząco wzrosną.

Czytaj więcej

Od 1 października w USA trwa shutdown
Polityka
Trzeci dzień paraliżu administracji w USA. Donald Trump zapowiada zwolnienia

Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej.

Rzeczniczka Białego Domu: Migranci popełniają przestępstwa i mają otrzymywać coś za darmo?

Po doprecyzowaniu pytania przez dziennikarza Leavitt nadal nie odpowiedziała, czy lekarze powinni sprawdzić status imigracyjny osoby, której niosą pomoc. Zamiast tego spytała czy „jego zdaniem nielegalni imigranci powinni otrzymywać świadczenia gwarantowane przez Medicaid (chodzi o program federalny i stanowy, który zapewnia ubezpieczenie zdrowotne osobom i rodzinom o niskich dochodach oraz ograniczonych zasobach - red.)?”. - Świadczenia te stworzono, by pomóc osobom o niskich dochodach, Amerykanom, w naszym kraju. To, co zrobiła administracja Joe Bidena zrobiła, to umożliwienie dziesiątkom milionów imigrantów z całego świata przybyć do naszego kraju i wpuszczenie ich do systemu (ochrony zdrowia) - dodała. 

- Pozwolili tym nielegalnym imigrantom z całego świata otrzymywać darmowe świadczenia. Wiecie kto chciałby otrzymywać darmowe świadczenia? Ciężko pracujący Amerykanie, którzy harują każdego dnia, żyją od wypłaty do wypłaty z powodu wywołanego przez Bidena kryzysu inflacyjnego – kontynuowała. Dodała, że w związku z dopuszczeniem imigrantów do system ochrony zdrowia przedłużył się czas czekania na przyjęcie do szpitala. - Widzieliśmy, jak ci imigranci popełniają przestępstwa w całym kraju i oni otrzymują coś za darmo? To jest fundamentalnie niesprawiedliwe i ta administracja nie będzie tego popierać - podsumowała.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Waszyngton Społeczeństwo Osoby Donald Trump Imigranci

Donald Trump wygrał wybory prezydenckie USA zapowiadając m.in. zdecydowane działania przeciwko nielegalnym imigrantom. Trump zapowiedział, że doprowadzi do wydalenia z kraju wszystkich osób, które nie są uprawnione, by przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych (liczbę takich osób szacuje się nawet na ok. 11 mln). Po zaprzysiężeniu Trumpa służby migracyjne zintensyfikowały działania przeciwko nielegalnym imigrantom przeprowadzając m.in. naloty na miejsca, w których mogą przebywać osoby nie mające obywatelstwa USA ani ważnej wizy. 

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Władimir Putin na konferencji Wałdaj
Polityka
Putin radzi Nawrockiemu? „Polska popełniła wiele błędów przed II wojną światową”
Od 1 października w USA trwa shutdown
Polityka
Trzeci dzień paraliżu administracji w USA. Donald Trump zapowiada zwolnienia
Były premier Czeh Andrej Babiš przed wiecem wyborczym w Ostrawie. „Tak, znów będzie lepiej” – głosi
Polityka
Miliarder populista Andrej Babiš bliski powrotu do władzy. O co chodzi w czeskich wyborach?
W czwartek 2 października w całej Francji odbyły się demonstracje przeciw rządowi i cięciom wydatków
Polityka
Marianna wraca na barykady. Francuzom ratowanie finansów publicznych się nie widzi
Tankowiec Boracay
Polityka
Francja aresztowała kapitana tankowca, z którego mogły startować drony latające nad Danią
Reklama
Reklama
e-Wydanie