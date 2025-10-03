Aktualizacja: 03.10.2025 11:16 Publikacja: 03.10.2025 11:13
Karoline Leavitt
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Donald Trump wygrał wybory prezydenckie USA zapowiadając m.in. zdecydowane działania przeciwko nielegalnym imigrantom. Trump zapowiedział, że doprowadzi do wydalenia z kraju wszystkich osób, które nie są uprawnione, by przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych (liczbę takich osób szacuje się nawet na ok. 11 mln). Po zaprzysiężeniu Trumpa służby migracyjne zintensyfikowały działania przeciwko nielegalnym imigrantom przeprowadzając m.in. naloty na miejsca, w których mogą przebywać osoby nie mające obywatelstwa USA ani ważnej wizy.
Leavitt pytana o to, czy lekarze na oddziałach ratunkowych powinni sprawdzać status imigracyjny osoby, której udzielają pilnej pomocy medycznej stwierdziła najpierw, że „nie jest to pytanie do niej”. - Sądzę, że to pytanie do ekspertów z zakresu ochrony zdrowia i prawników - dodała.
Dziennikarz zadający pytanie sprecyzował, że pyta o to dlatego, że politycy Partii Republikańskiej – w tym Donald Trump – sugerują, iż Partia Demokratyczna doprowadziła do zawieszenia działania administracji federalnej (tzw. shutdown), ponieważ chcieliby przyznać opiekę medyczną nielegalnym imigrantom, aby pozyskać ich głosy. Trump zamieścił na swoim kanale w Truth Social przerobione przez sztuczną inteligencję nagranie, na którym taką deklarację składa Chuck Schumer, lider Partii Demokratycznej w Senacie. Stojącemu obok niego Hakeemowi Jeffriesowi, liderowi Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, osoba przerabiająca nagranie drobiła sombrero i wąsy, upodabniając go do stereotypowego Meksykanina.
Tegoroczny shutdown jest wynikiem sporu o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych dla najuboższych mieszkańców kraju. Program tych dopłat wkrótce wygasa, a Partia Demokratyczna domaga się, aby wprowadzić je na stałe, ponieważ w innym przypadku koszty ubezpieczeń społecznych dla Amerykanów objętych Ustawą o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act) znacząco wzrosną.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump zapowiada zwolnienia w agencjach federalnych, które określa mianem „demokr...
Partia Demokratyczna alarmuje, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, wówczas roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklaruje gotowość rozmowy o problemie, ale nie chce wiązać sprawy z kwestią finansowania administracji publicznej.
Po doprecyzowaniu pytania przez dziennikarza Leavitt nadal nie odpowiedziała, czy lekarze powinni sprawdzić status imigracyjny osoby, której niosą pomoc. Zamiast tego spytała czy „jego zdaniem nielegalni imigranci powinni otrzymywać świadczenia gwarantowane przez Medicaid (chodzi o program federalny i stanowy, który zapewnia ubezpieczenie zdrowotne osobom i rodzinom o niskich dochodach oraz ograniczonych zasobach - red.)?”. - Świadczenia te stworzono, by pomóc osobom o niskich dochodach, Amerykanom, w naszym kraju. To, co zrobiła administracja Joe Bidena zrobiła, to umożliwienie dziesiątkom milionów imigrantów z całego świata przybyć do naszego kraju i wpuszczenie ich do systemu (ochrony zdrowia) - dodała.
- Pozwolili tym nielegalnym imigrantom z całego świata otrzymywać darmowe świadczenia. Wiecie kto chciałby otrzymywać darmowe świadczenia? Ciężko pracujący Amerykanie, którzy harują każdego dnia, żyją od wypłaty do wypłaty z powodu wywołanego przez Bidena kryzysu inflacyjnego – kontynuowała. Dodała, że w związku z dopuszczeniem imigrantów do system ochrony zdrowia przedłużył się czas czekania na przyjęcie do szpitala. - Widzieliśmy, jak ci imigranci popełniają przestępstwa w całym kraju i oni otrzymują coś za darmo? To jest fundamentalnie niesprawiedliwe i ta administracja nie będzie tego popierać - podsumowała.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Donald Trump wygrał wybory prezydenckie USA zapowiadając m.in. zdecydowane działania przeciwko nielegalnym imigrantom. Trump zapowiedział, że doprowadzi do wydalenia z kraju wszystkich osób, które nie są uprawnione, by przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych (liczbę takich osób szacuje się nawet na ok. 11 mln). Po zaprzysiężeniu Trumpa służby migracyjne zintensyfikowały działania przeciwko nielegalnym imigrantom przeprowadzając m.in. naloty na miejsca, w których mogą przebywać osoby nie mające obywatelstwa USA ani ważnej wizy.
Piłsudski był wrogo nastawiony do Rosji. I wydaje mi się, że pod jego przywództwem i kierując się jego ideami, P...
Prezydent Donald Trump zapowiada zwolnienia w agencjach federalnych, które określa mianem „demokratycznych”, czy...
Czy Czechy pójdą antyunijną i prorosyjską drogą Węgier? To największy ból głowy europejskiego mainstreamu przed...
Francja ma najwyższe podatki na Zachodzie, ale chce je podwyższyć jeszcze bardziej. Państwo, którego dług public...
Po akcji francuskich komandosów, którzy dokonali abordażu tankowca zakotwiczonego u wybrzeży Saint-Nazaire, fran...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas