Czy darowizna dla syna musi być też dla synowej? Ważne orzeczenie SN

To wola darczyńcy, a nie cel darowizny decyduje o tym, czy wchodzi ona do majątku odrębnego syna, czy wspólnego z jego żoną.

Publikacja: 21.10.2025 11:38

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Marek Domagalski

To sedno najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego, dotyczącego częstych sytuacji wspierania przez rodziców dzieci będących w związku małżeńskim. Ale także sporów, czy były to darowizny dla dziecka, czy także jego małżonka.

Pieniądze na wspólne mieszkanie małżonków. Jak zakwalifikować darowiznę od rodziców?

Kwestia ta wynikła w sprawie o podział majątku wspólnego małżeńskiego, w której Sądy Rejonowy i Okręgowy w Radomiu nie podzieliły stanowiska żony, że darowizna ojca jej męża powinna być zaliczona do majątku wspólnego małżonków i w konsekwencji zwiększyć jej udział przy podziale.

Darowizny te dokonywane były w czasie trwania ich małżeństwa przez rodziców mężczyzny, na spłatę kredytu, który zaciągnęli we dwoje, aby wspólnie zakupić mieszkanie. Darowizny nie były jednak sporządzone na piśmie ani spisane w formie aktu notarialnego.

Czytaj więcej

Co decyduje o zaliczeniu darowizny do schedy spadkowej? Ważne orzeczenie SN
Spadki i darowizny
Co decyduje o zaliczeniu darowizny do schedy spadkowej? Ważne orzeczenie SN

W skardze kasacyjnej do SN kobieta argumentowała, że stosując reguły doświadczenia życiowego oraz biorąc pod uwagę wiedzę darczyńców, że kwoty te będą w całości spożytkowane na wcześniejszą spłatę wspólnego kredytu małżonków zaciągniętego na ich wspólne mieszkanie, można wnioskować, że w dacie dokonywanych darowizn rodzice męża chcieli pomóc finansowo obojgu małżonkom jako rodzinie, tj. zarówno synowi jak i synowej, w szybszej spłacie ich wspólnego kredytu czy wykupu mieszkania. A więc takie darowizny można traktować jako dokonane do wspólnego majątku.

Darowizna dla dziecka, czy także dla jego małżonka. Decyduje wola darczyńcy

Sąd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska. Powołał się przy tym na art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego, który stanowi, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. darowizny, chyba że darczyńca inaczej postanowił. SN wskazał, że to wola darczyńcy, a nie cel darowizny decyduje o tym, czy darowizna wchodzi do majątku odrębnego, czy wspólnego. Przeznaczenie darowizny na cele mieszkaniowe małżonków, w tym spłatę wspólnie zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości, nie rozstrzyga więc o tym, że darowizna dokonana na rzecz jednego z małżonków przez jego rodziców, miała wejść do majątku wspólnego małżonków.

Czytaj więcej

Jak zabezpieczyć majątek na wypadek rozpadu konkubinatu?
Prawo w Polsce
Jak zabezpieczyć majątek na wypadek rozpadu konkubinatu? Prawniczka podpowiada

Sędzia Roman Trzaskowski przypomniał w uzasadnieniu, że darowizny były w formie ustnej, więc przy wykładni oświadczeń woli darowania sądy rejonowy i okręgowy uwzględniły okoliczności towarzyszące oświadczeniom i zeznania darczyńców. Ustaliły, że rodzice wnioskodawcy jeszcze przed ślubem obiecywali synowi, że pomogą mu w sfinansowaniu kupna mieszkania. Pierwszej z darowizn dokonali jeszcze przed zawarciem przez niego związku małżeńskiego.

Tylko powód zgłaszał te darowizny do urzędu skarbowego, choć jego żona taki obowiązek wykonała w przypadku darowizny dokonanej przez jej ojca. Darowizny dokonywane przez rodziców wnioskodawcy dokonywane były na jego konto, założone jeszcze przed ślubem, a darczyńcy nie wiedzieli, że wnioskodawca upoważnił do tego konta żonę. Ponadto rodzice wnioskodawcy dokonywali darowizn również na rzecz córki (siostry wnioskodawcy), również z przeznaczeniem do jej majątku osobistego.

– To wszystko przemawia za tym, że werdykt, zgodnie z którym darowizny zasiliły majątek osobisty syna, a nie wspólny małżonków, jest trafny – wskazał w konkluzji sędzia Trzaskowski.

Sygn. akt I CSK 2673/24

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Anisa Gnacikowska, adwokat

Wniosek z tej sprawy jest taki, że aby uniknąć wątpliwości co do beneficjentów darowizny oraz długiego i skomplikowanego postępowania, należałoby formalizować poważniejsze darowizny na rzecz dzieci pozostających w związku małżeńskim. Jeśli nie jest możliwe zawarcie umowy pisemnej, to przynajmniej trzeba dokonywać darowizny na rachunek dziecka, gdzie w tytule przelewu będzie wpisane, że to darowizna na syna. Niedopowiedzenia mogą bowiem komplikować ewentualne postępowanie o podziale majątku małżeńskiego dzieci, jak również dział spadku po rodzicach, jeśli jest kilku spadkobierców.

