Darowizna a spadek. Co podlega rozliczeniu? Sąd Najwyższy podpowiada

Sprawa ta ukazuje, że nawet zwyczajne i niepieniężne – w sensie dosłownym – wsparcie bliskich (przyszłych spadkobierców) może rodzić później spory czy choćby nieporozumienia w rodzinie. Pytamy prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym, jak rozstrzygać takie wątpliwości. Załóżmy, że np. darczyńca ma dwóch synów i w przelewie bankowym wskazuje, że dokonuje darowizny dla jednego z nich w wysokości 50 tys. zł. Czy z tego przelewu wynika, że tę darowiznę zwolnił z zaliczania jej do schedy spadkowej, czy nie? Krótko mówiąc, czy ta przekazana kwota ma podlegać rozliczeniu między synami spadkobiercami?

– Mamy niewyrażone wprost w przepisach założenie legislacyjne, że spadkodawca chce swoje dzieci (i małżonka) potraktować jednakowo. Stąd art. 1039 § 1 k.c. Jeśli zatem spadkodawca ma dwóch synów, a majątek spadkowy wynosi np. 5 mln zł i jeden syn otrzymał darowiznę w wysokości 1 mln zł, a drugi nic nie dostał, to w trakcie działu spadku ten drugi otrzyma 3 mln, a pierwszy – 2 miliony. W końcowym efekcie, w całościowym rozliczeniu, dostaną więc po równo. Jeśli spadkodawca chce danego spadkobiercę zwolnić z obowiązku zaliczenia konkretnej darowizny, to musi nastąpić jakiś sygnał co do tej kwestii. W tym przykładzie takiego sygnału brak, nie było więc zwolnienia z zaliczenia darowizny i ma być rozliczona – wskazuje prof. Bogudar Kordasiewicz.

Reguły spadkowe. Czy i jak uwzględniać darowizny przy obliczaniu zachowku?

A jak działa to w przypadku darowizn przy obliczaniu zachowku, czyli minimalnego udziału w spadku dla najbliższych zmarłego (dzieci, małżonka)?

– To bardzo ważne pytanie, gdyż spadkodawca (art. 1039 § 1) może zwolnić darowiznę z zaliczania na poczet działu spadku, ale nie z zaliczania jej na poczet zachowku. Gdyby np. pierwszy syn dostał 5 mln zł darowizny, a scheda spadkowa wynosiła 1 mln zł, i jeśli spadkodawca zwolnił darowiznę z zaliczenia, to pierwszy i drugi syn dostaną w toku działu spadku po pół mln zł (w majątku, niekoniecznie w pieniądzu). Z punktu widzenia zachowku sprawa wygląda inaczej: wartość majątku z darowizną to 6 mln zł i bez darowizny każdy syn otrzymałby po 3 mln zł. Zachowek wynosi wtedy 1,5 mln zł (potencjalnego spadku), to w tej przedstawionej sytuacji drugi syn miałby do pierwszego roszczenie o uzupełnienie zachowku do 1,5 mln zł, czyli zapłatę 1 miliona zł – wyjaśnia mec. Kordasiewicz.

Sygn. akt: I CSK 830/24