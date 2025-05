Termin na odrzucenie zadłużonego spadku. Sąd Najwyższy: „nie błąd, ale lekkomyślność”

Sąd Najwyższy nie przychylił się do tego stanowiska. Przeanalizował argument, zgodnie z którym rodzice nie mieli wiedzy prawniczej i świadomości, że zgoda sądu na odrzucenie spadku w przypadku małoletnich dzieci jest jedynie etapem otwierającym drogę do takiego odrzucenia. SN uznał, że jest on nietrafny, jeżeli niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku było wynikiem niewystarczającej staranności opiekunów. Większość osób nie posiada przecież fachowej wiedzy prawniczej, niemniej każdy jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w swoim działaniu. Rodzice mieli świadomość, że muszą uzyskać zgodę sądu na złożenie w imieniu córek oświadczenia o odrzuceniu spadku, nic więc nie stało na przeszkodzie, aby zgłębili tę materię dokładniej i skutecznie odrzucili spadek w imieniu córek. Ich zachowaniu nie należy więc przypisać znamion błędu istotnego, a jedynie lekkomyślność, która nie stanowi podstawy do uchylenia się od skutków niezłożenia oświadczenia.

– Oczywiście SN ma świadomość, że rozsądny człowiek w takiej sytuacji najprawdopodobniej złożyłby oświadczenie o odrzuceniu spadku, niemniej prześledzenie czynności podjętych przez rodziców nie pozwala na wniosek, aby zaistniał tu błąd istotny, bowiem o błędzie tego rodzaju nie może przesądzać lekkomyślność uprawnionego i pochopne przekonanie o tym, że wykonał wszystkie wymagane prawem czynności – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Tomasz Szanciło.

Sędzia dodał, że obecnie art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego zapewnia spadkobiercom pewną ochronę, bowiem brak oświadczenia spadkobiercy o odrzuceniu spadku jest jednoznaczny z przyjęciem go z dobrodziejstwem inwentarza. To oznacza, że spadkobierca przyjmuje spadek z długami zmarłego, ale odpowiada za nie do wartości odziedziczonego majątku. To jest jednak czasem marna pociecha, gdyż po przejściu dość trudnej procedury rozliczenia się z wierzycielami, np. bankiem czy urzędem skarbowym, spadkobiercy zostaje ze spadku niewiele albo nic.

Sygn. akt: CSK 136/25