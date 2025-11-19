Ważny wyrok Sądu Najwyższego. Zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów nie istnieje

Aktualizacja: 19.11.2025 19:46 Publikacja: 19.11.2025 18:40
Foto: Fotorzepa / Danuta Matłoch
To kolejny element konfliktu trawiącego polski wymiar sprawiedliwości związanego ze statusem tzw. neosędziów, czyli tych powołanych po 2017 r. Ważność powołań jest kwestionowana z uwagi na nominację z udziałem kwestionowanej Krajowej Rady Sądownictwa.
We wtorek Izba Karna SN rozstrzygała zagadnienie prawne dotyczące zakresu czasowego ochrony obowiązywania immunitetu formalnego sędziego i prokuratora. Co istotne, przed miesiącem na niemalże identyczne pytanie prawne odpowiedział siedmioosobowy skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, w którym zasiadali tzw. neosędziowie, stwierdzając, że byłych sędziów i prokuratorów nie chroni immunitet za czyny popełnione podczas pełnienia służby. Tamtej uchwale nadano moc zasady prawnej, co oznacza, że wiąże ona wszystkie inne składy Sądu Najwyższego.
Podczas wtorkowej rozprawy prokurator IPN, który przedstawiał swoje stanowisko, wniósł o umorzenie postępowania w związku z dokonanym przed miesiącem rozstrzygnięciem problemu prawnego. Izba Karna nie umorzyła jednak sprawy, wydała orzeczenie i uznała, że zasada prawna ustanowiona przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej nie obowiązuje, bo nie została wydana przez sąd.
Uzasadniając rozstrzygnięcie, sędzia Waldemar Płóciennik podkreślił, że związanie zasadą prawną wynika z uchwały będącej decyzją Sądu Najwyższego. – Tymczasem skład sądu, który podjął uchwałę w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej powoduje, że w świetle uchwały trzech połączonych izb, nie mamy do czynienia z Sądem Najwyższym jako organem bezstronnym i niezależnym. Oznacza to, że uchwała jest dotknięta bezwzględną przyczyną odwoławczą i sprzeczna jest z orzeczeniami europejskich trybunałów – mówił Płóciennik.
W rezultacie Izba Karna SN odpowiedziała na zagadnienie prawne. – Immunitet formalny przysługuje osobie posiadającej odpowiednio status sędziego albo prokuratora – stwierdził w środę SN. Argumentując decyzję, sąd wskazał, że z ustaw wyraźnie wynika związanie immunitetu ze statusem sędziego i prokuratora. – Gdy ustawodawca chce, żeby immunitet był szerszy, to wyraźnie to stanowi. (…) Obecnie tego nie ma. Gdyby chciał wprowadzić taki zapis, to pewnie by go wprowadził – wskazał SN.
Orzeczenie to jest zbieżne z zakwestionowaną uchwałą Izby Odpowiedzialności Zawodowej sprzed miesiąca. W tamtym wyroku uznano, że immunitet formalny przysługuje sędziemu i sędziemu w stanie spoczynku oraz prokuratorowi i prokuratorowi w stanie spoczynku wyłącznie w okresie pozostawania przez nich w określonym w ustawie stosunku służbowym.
Październikowe rozstrzygnięcie Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w kwestii immunitetów sędziów i prokuratorów zapadło wskutek pytania prawnego, które zadała Małgorzata Manowska, I prezes tego sądu. Z kolei zagadnienie prawne, na które odpowiedziała w środę Izba Karna, skierował w maju katowicki sąd apelacyjny. Sąd ten rozpatrywał zażalenie prokuratury na decyzję sądu I instancji o umorzeniu sprawy karnej byłych prokuratorów i sędziów PRL, których prokuratura IPN oskarżyła o nadużycie uprawnień podczas sprawowania swoich urzędów i doprowadzenie do bezprawnego pozbawienia wolności.
Sąd w Katowicach nie wydał jednak orzeczenia. Uznał bowiem, że najpierw należy rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące zakresu czasowego ochrony immunitetu. Uściślając, sąd miał wątpliwości, czy sędziowie i prokuratorzy są objęci immunitetem za czyny popełnione w czasie sprawowania urzędu, w sytuacji, kiedy kwestia pociągnięcia ich do odpowiedzialności pojawiła się już po zakończeniu tego okresu, ale nie pozostają w stanie spoczynku.
Sygnatura akt: I KZP 1/25
Źródło: rp.pl
