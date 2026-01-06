Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe wątpliwości w sprawie związanej z zasiedzeniem nieruchomości w przypadku nieznanych losów spadkobierców?

Jakie są prawne przesłanki ustanowienia kuratora dla uczestników postępowania o nieznanym miejscu pobytu?

Jakie argumenty przemawiają za interpretacją, że możliwe jest sądowe uznanie zgonu bez aktu zgonu w niektórych przypadkach?

Kwestia ta wynikła w sprawie o zasiedzenie nieruchomości, w której z wniosku prezydenta Gliwic wynikało, że jej właścicielem był R. S., zmarły w sierpniu 1946 r. Prezydent Gliwic wystąpił też o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców tego właściciela, co do których brak było aktów zgonu, wskazując, że wyjechali oni wiele lat temu na stałe do Niemiec i prawdopodobnie nie żyją. Urodzili się bowiem na przełomie XIX i XX wieku i mieliby obecnie po ponad 100 lat.

Kuratorowi nie udało się ustalić, czy spadkobiercy żyją

Sąd rejonowy ustanowił więc kuratora dla kilku ze spadkobierców. Kurator ustalił ich daty urodzenia oraz prawdopodobne miejsce pobytu po wyjeździe do Niemiec. Zwrócił się także do placówek dyplomatycznych RP na terenie Niemiec o informacje co do dalszych ich losów, ale nie otrzymał w tym zakresie odpowiedzi. Z korespondencji z Konsulatem RP uzyskał zaś informację, że w Niemczech nie ma centralnej instytucji gromadzącej adresy zameldowania, a źródłem informacji adresowych może być jedynie urząd meldunkowy właściwy dla konkretnej miejscowości.

Sąd musiał zadać pytanie Sądowi Najwyższemu

Sąd rejonowy stwierdził, że gmina Gliwice nabyła 2 października 2020 r. przez zasiedzenie własność nieruchomości. Rozpatrując z kolei apelację złożoną przez kuratora w imieniu uczestników postępowania, których losów nie udało się ustalić, Sąd Okręgowy w Gliwicach (sędziowie Tomasz Pawlik, Marcin Rak i Roman Troll) powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: czy dopuszczalne jest ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania, gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że jego pozostawanie przy życiu jest nieprawdopodobne ze względu na wiek, a jednocześnie brak aktu zgonu tego uczestnika?

Odpowiedź na to pytanie w konsekwencji rozstrzygnie, czy sąd może ustanowić tzw. kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania i je dalej prowadzić.