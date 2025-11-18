Ze skargą konstytucyjną wystąpiły spadkobierczynie zmarłej pani L. C., która wystąpiła, wraz z dwiema innymi osobami, o zapłatę zachowku od spadkobierców testamentowych zmarłego pana J. C. Nie dożyła jednak rozstrzygnięcia, więc jej roszczenie o zachowek wygasło. Dziedziczące po niej panie G. S.-K. i M. S. postanowiły walczyć o zachowek, którego L. C. nie uzyskała wyłącznie z powodu długotrwałego postępowania sadowego. Problem w tym, że żadna z nich nie była uprawniona do zachowku po panu J. C.

Kto może dziedziczyć roszczenie o zapłatę zachowku

Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 1002 kodeksu cywilnego, roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu, ale nie każdy spadkobierca będzie je dziedziczył. Ma do tego prawo jedynie ten spadkobierca, który sam należy do kręgu osób uprawnionych do żądania zachowku po pierwszym spadkodawcy. Na przykład: po zmarłej babci dziedziczy jej córka, ale jeśli ona umrze, prawo do zachowku dziedziczy wnuczka. Wnuczka należy bowiem do kręgu spadkobierców uprawnionych do zachowku. Są w nim: wszyscy zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostali wyłączeni z dziedziczenia np. przez wydziedziczenie czy uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Do kręgu osób, które nie są uprawnione do zachowku, należą przede wszystkim dalsi krewni np. rodzeństwo, dziadkowie, wujkowie, a także osoby uprawnione, które zostały skutecznie wyłączone z dziedziczenia. Do tego kręgu - względem zmarłego pana J. C. - muszą więc należeć panie G. S.-K. i M. S., skoro nie miały prawa do zachowku po nim.