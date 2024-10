Czytaj więcej Opinie Prawne Karolina Szulc-Nagłowska: Czego uczy nas konflikt w rodzinie Zygmunta Solorza Wydarzenia wokół imperium założyciela Polsatu, Zygmunta Solorza doskonale obrazują, jak istotne jest, by kwestie dziedziczenia oraz zarządzania majątkiem były uporządkowane z pełnym uwzględnieniem relacji międzyludzkich i prawa.

Uzupełnienie zachowku

Zachowek jest wypłacany w formie pieniężnej. Warto zaznaczyć, że przysługuje on nie tylko od wartości majątku przekazanego w spadku. Zgodnie z prawem spadkowym, do masy spadkowej w momencie obliczania zachowku może zostać wliczona wartość darowizny, nawet jeśli ta została przekazana jeszcze za życia darczyńcy. W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. uzupełnieniem zachowku. Spadkobiercy mogą skorzystać z tego prawa, o ile darowizna w dużym stopniu zmniejszyła wartość spadku. Najczęściej taka sytuacja dotyczy nieruchomości. W tym przypadku wartość zachowku od darowizny oblicza się na podstawie aktualnej wartości mieszkania lub domu.

Przykładowo, jeśli mieszkanie jest warte 500 tys. zł, a spadkobiercy przysługiwałaby połowa majątku, w ramach zachowku powinien otrzymać 125 tys. zł. Osobom małoletnim i trwale niezdolnym do pracy należy się wspomniany już podwyższony zachowek. W tym przypadku wynosiłby on nieco ponad 166 tys. zł. Spadkobiercy nie mogą składać roszczeń o zachowek od darowizny, jeśli została ona przekazana więcej niż 10 lat przed śmiercią darczyńcy, bowiem w tej sytuacji nie jest wliczana do masy spadkowej.

Co zrobić, aby otrzymać zachowek?

Spadkobiercy, którym przysługuje prawo do zachowku, powinni zacząć od wysłania wezwań do zapłaty do osób zobowiązanych do uregulowania należności. Jeśli nie uda się zawrzeć ugody, a spadkobiercy testamentowi odmówią wypłaty zachowku, należy skierować pozew do sądu. Jeśli wartość zachowku przekracza 100 tys. zł, będzie to sąd okręgowy. Przy mniejszych kwotach pozew należy skierować do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy.

W przypadku dziedziczenia testamentowego spadkobiercy mają 5 lat na zgłoszenie roszczeń od momentu ogłoszenia testamentu. Z kolei roszczenia o uzupełnienie zachowku wobec obdarowanego na podstawie umowy o darowiznę można zgłosić w ciągu 5 lat od śmierci spadkodawcy. Po upływie tych terminów roszczenia się przedawniają.

Czy można uniknąć zapłaty zachowku?

Chcąc uniknąć konieczności wypłaty zachowku, najlepiej podjąć odpowiednie działania jeszcze za życia właściciela majątku. Przekazanie darowizny nie jest w tym przypadku dobrym rozwiązaniem, bowiem prawo spadkowe działa na korzyść pominiętych spadkobierców. Jakie kroki należy podjąć?