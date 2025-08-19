Aktualizacja: 19.08.2025 21:28 Publikacja: 19.08.2025 17:12
Foto: Adobe Stock
Ta interpretacja ucieszy wszystkich, którzy mają wątpliwości w sprawie dokumentowania darowizn. Fiskus przyznał w niej, że pieniądze od rodziny są nieopodatkowane, nawet jeśli nadawcą przelewu jest ktoś inny niż darczyńca.
Chodzi o zwolnienie dla tzw. grupy zerowej, o którym stanowi art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem bez podatku są m.in. darowizny dla małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie) czy rodzeństwa. Jeśli wartość darowizny nie przekracza 36 120 zł, nie trzeba jej zgłaszać skarbówce. Przy liczeniu limitu sumujemy jednak wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat. Jeśli więc dostaliśmy darowiznę w 2025 r. musimy doliczyć ją do darowizn otrzymanych od tego samego darczyńcy w latach 2020-2024.
Co zrobić, jeśli przekroczyliśmy limit? Trzeba złożyć w urzędzie skarbowym (w ciągu sześciu miesięcy) zgłoszenie SD-Z2 (chyba że nabycie następuje w formie aktu notarialnego).
Czytaj więcej
Darowizna od babci dla wnuczki jest zwolniona z podatku. Jeśli przekracza 36 120 zł, powinna wpły...
Przy darowiźnie pieniężnej jest dodatkowa przesłanka zwolnienia z podatku. Jeśli przekroczy 36 120 zł, musi być udokumentowana dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym.
I właśnie o ten ostatni warunek zapytał skarbówkę mężczyzna, który dostał pokaźną kwotę od siostry. Zawarł z nią umowę darowizny, z której wynika, że należą mu się pieniądze ze sprzedaży stanowiącego jej własność mieszkania. Siostra nie mieszka w Polsce, nie ma też tutaj konta bankowego, dlatego brat został upoważniony do przeprowadzenia transakcji. W akcie notarialnym zapisano, że pieniądze od kupujących oraz przelew z banku (z zaciągniętego przez nich kredytu) wpłyną bezpośrednio na jego konto.
Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizn? – zapytał mężczyzna we wniosku o interpretację. Twierdzi, że tak, ponieważ darowane przez siostrę pieniądze trafiły na jego konto. Choć nie ona je bezpośrednio przelała.
Czytaj więcej
Skarbówka nie zgadza się na zwolnienie z podatku darowizny na mieszkanie, jeśli pieniądze od rodz...
Co na to fiskus? Zgodził się na ulgę. Jego zdaniem, nie powinno być wątpliwości, że siostra dokonała darowizny środków pieniężnych na rzecz brata. Rodzeństwo zalicza się do zerowej grupy podatkowej, zwolnienie jak najbardziej więc się należy. Spełniony jest także warunek udokumentowania darowizny, pieniądze wpłynęły bowiem na konto obdarowanego. „Udokumentował Pan otrzymanie środków wpływem na Pana rachunek bankowy” – czytamy w interpretacji.
Skarbówka przypomniała też o konieczności zgłoszenia darowizny (chyba że umowa została zawarta w formie aktu notarialnego).
Numer interpretacji: 0111-KDIB2-3.4015.207.2025.1.BD
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ta interpretacja ucieszy wszystkich, którzy mają wątpliwości w sprawie dokumentowania darowizn. Fiskus przyznał w niej, że pieniądze od rodziny są nieopodatkowane, nawet jeśli nadawcą przelewu jest ktoś inny niż darczyńca.
Nie tylko sędziowie, byli członkowie KRS, są sondowani w sprawie reaktywacji Krajowej Rady Sądownictwa w składzi...
W Polsce mamy ponad 10 tysięcy jezior oraz tysiące kilometrów rzek, z czego znaczna część otoczona jest działkam...
Eksperci dementują, jakoby od września w krajach Unii Europejskiej manicure hybrydowy i żelowy miał być zakazany...
Sporządzenie testamentu to jeden ze sposobów rozdysponowania swoim mieniem po śmierci. Jeżeli jednak wola testat...
Przedstawiciele Koalicji dla Gotówki złożyli w kancelarii prezydenta dwa projekty ustaw. Ich celem jest ochrona...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas