Ta interpretacja ucieszy wszystkich, którzy mają wątpliwości w sprawie dokumentowania darowizn. Fiskus przyznał w niej, że pieniądze od rodziny są nieopodatkowane, nawet jeśli nadawcą przelewu jest ktoś inny niż darczyńca.

Zwolnienie z podatku dla darowizn od najbliższej rodziny

Chodzi o zwolnienie dla tzw. grupy zerowej, o którym stanowi art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem bez podatku są m.in. darowizny dla małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie) czy rodzeństwa. Jeśli wartość darowizny nie przekracza 36 120 zł, nie trzeba jej zgłaszać skarbówce. Przy liczeniu limitu sumujemy jednak wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat. Jeśli więc dostaliśmy darowiznę w 2025 r. musimy doliczyć ją do darowizn otrzymanych od tego samego darczyńcy w latach 2020-2024.

Co zrobić, jeśli przekroczyliśmy limit? Trzeba złożyć w urzędzie skarbowym (w ciągu sześciu miesięcy) zgłoszenie SD-Z2 (chyba że nabycie następuje w formie aktu notarialnego).

Przy darowiźnie pieniężnej jest dodatkowa przesłanka zwolnienia z podatku. Jeśli przekroczy 36 120 zł, musi być udokumentowana dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym.