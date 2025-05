Darowizny od najbliższej rodziny są niepodatkowane. Czy można jednak zastosować zwolnienie z podatku, jeśli obdarowana wnuczka nie ma własnego konta i pieniądze od babci wpływają na rachunek matki? Czy wtedy warunek ulgi jest spełniony?

Skarbówka uważa, że tak. Spójrzmy na niedawną interpretację. Babcia co miesiąc przekazuje pieniądze dla małoletniej wnuczki. Są to różne kwoty i wpływają na rachunek matki, wnuczka nie posiada bowiem własnego konta. Każdorazowo w tytule przelewu babcia wpisuje, że jest to darowizna dla wnuczki. Pieniądze są przeznaczane na czesne oraz inne opłaty za edukację w prywatnej szkole.

Zwolnienie z podatku od darowizn od najbliższej rodziny

Jak rozliczyć darowizny? Czy można zastosować ulgę dla najbliższej rodziny? Chodzi o zwolnienie dla tzw. grupy zerowej, o którym stanowi art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem bez podatku są m.in. darowizny dla małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie) czy rodzeństwa. Jeśli wartość darowizny nie przekracza 36 120 zł, nie trzeba jej zgłaszać fiskusowi. Przy liczeniu limitu sumujemy jednak wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, oraz w ciągu pięciu poprzednich lat. Jeśli więc dostaliśmy darowiznę w 2025 r., musimy doliczyć ją do darowizn otrzymanych od tego samego darczyńcy w latach 2020–2024.

Co zrobić, jeśli przekroczyliśmy limit? Trzeba złożyć w urzędzie skarbowym (w ciągu sześciu miesięcy) zgłoszenie SD-Z2 (chyba że nabycie następuje w formie aktu notarialnego).