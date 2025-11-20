Uchwała została podjęta 18 listopada. Tego dnia prezydent Karol Nawrocki spotkał się z I prezes SN Małgorzatą Manowską oraz z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim. Rozmawiano o stanie praworządności w Polsce i sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

Kolegium SN pisze o „personalnym ataku na uznaną sędzię"

W ocenie Kolegium SN, władza wykonawcza, czyli rząd Donalda Tuska, „bezprawnymi działaniami usiłuje podporządkować sobie władzę sądowniczą, ostentacyjnie naruszając przepisy Konstytucji oraz obowiązujących ustaw”.

Kolegium ocenia też, że Małgorzata Manowska jest od wielu miesięcy szykanowana przez ministrów sprawiedliwości – najpierw Adama Bodnara, teraz Waldemara Żurka. Ma się to przejawiać „kierowaniem uporczywych wniosków o uchylenie jej immunitetu, wzywaniem do zaprzestania działalności orzeczniczej, grożeniem wszczynania postępowań dyscyplinarnych oraz odpowiedzialnością regresową”. Zdaniem Kolegium to „personalny atak na uznaną sędzię, która od ponad 30 lat wzorowo pełni służbę sędziowską na wszystkich szczeblach sądownictwa i wykształciła wiele pokoleń prawników, lecz także bezprecedensowy atak na niezależność Sądu Najwyższego”.