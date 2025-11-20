Reklama
Kolegium SN murem za Małgorzatą Manowską. Apelują do prezydenta o ochronę

Na stronach Sądu Najwyższego opublikowano uchwałę Kolegium SN wyrażającą "stanowczy sprzeciw wobec nieustannych ataków władzy wykonawczej na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzatę Manowską".

Publikacja: 20.11.2025 20:59

Kolegium SN murem za Małgorzatą Manowską. Apelują do prezydenta o ochronę

Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim w Warszawie

Foto: Albert Zawada/PAP

Dorota Gajos-Kaniewska

Uchwała została podjęta 18 listopada.  Tego dnia prezydent Karol Nawrocki spotkał się z I prezes SN Małgorzatą Manowską oraz z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim. Rozmawiano o stanie praworządności w Polsce i sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

 Kolegium SN pisze o „personalnym ataku na uznaną sędzię"

W ocenie Kolegium SN, władza wykonawcza, czyli rząd Donalda Tuska, „bezprawnymi działaniami usiłuje podporządkować sobie władzę sądowniczą, ostentacyjnie naruszając przepisy Konstytucji oraz obowiązujących ustaw”. 

Kolegium ocenia też, że Małgorzata Manowska jest od wielu miesięcy szykanowana przez ministrów sprawiedliwości – najpierw Adama Bodnara, teraz Waldemara Żurka. Ma się to przejawiać „kierowaniem uporczywych wniosków o uchylenie jej immunitetu, wzywaniem do zaprzestania działalności orzeczniczej, grożeniem wszczynania postępowań dyscyplinarnych oraz odpowiedzialnością regresową”.  Zdaniem Kolegium to „personalny atak na uznaną sędzię, która od ponad 30 lat wzorowo pełni służbę sędziowską na wszystkich szczeblach sądownictwa i wykształciła wiele pokoleń prawników, lecz także bezprecedensowy atak na niezależność Sądu Najwyższego”.

"Kontekst podejmowanych działań, którym towarzyszy jawne lekceważenie przez władzę wykonawczą wyroków Trybunału Konstytucyjnego, bezprawne próby sparaliżowania jego prac, blokowanie możliwości powołania Prezesów Izby SN – nakazują postrzegać personalny atak Prokuratora Generalnego na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzatę Manowską, jako brutalną próbę demontażu niezależności władzy sądowniczej i chęci podporządkowania jej władzy wykonawczej. Działania te stanowią przejaw walczącego bezprawia, przewrotnie przedstawianego jako obrona praworządności" - czytamy w uchwale.

Kolegium wezwało rząd do "niezwłocznego zaniechania dalszych naruszeń porządku konstytucyjnego i zaprzestania bezprawnych ataków". Członkowie tego organu zaapelowali do głowy państwa o podjęcie działań w celu ochrony niezależności wymiaru sprawiedliwości przed atakami ze strony rządu.

Kto zasiada w Kolegium SN

Kolegium SN składa się z Przewodniczącego, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – dr hab. Małgorzata Manowska oraz członków,  w tym prezesów Izb SN: 
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka – Izba Cywilna Zbigniew Kapiński – Izba Karna dr hab. Krzysztof Wiak – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Wiesław Kozielewicz – Izba Odpowiedzialności Zawodowej Mariusz Łodko – Izba Cywilna dr hab. Marcin Krzysztof Krajewski – Izba Cywilna dr hab. Joanna Lemańska – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 1 kwietnia 2025 r.

a także sędziów wybranych przez zgromadzenia sędziów izby SN na okres trzech lat: 

dr hab. Maria Szczepaniec - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 11.03.2025 r.) Renata Żywicka – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dr hab. Marek Dobrowolski – Izba Odpowiedzialności Zawodowej (od 30.11.2022 r.) Zbigniew Korzeniowski – Izba Odpowiedzialności Zawodowej (od 30.11.2022 r.)

Uchwały Kolegium SN zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Kolegium. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy Małgorzata Manowska

