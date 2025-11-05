Reklama
Żurek odpowiada ws. immunitetu Manowskiej w Trybunale Stanu. Chce wyłączenia sędziego

Prokurator generalny Waldemar Żurek odpowiedział w środę na zarządzenie zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego o zwrocie prokuraturze wniosku o uchylenie immunitetu przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej „celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych”.

Waldemar Żurek i Piotr Andrzejewski

Waldemar Żurek i Piotr Andrzejewski

Zarządzenie Andrzejewski wydał 23 października. Wynika z niego, że powodem zwrotu jest „brak odpowiedniego umocowania autora wniosku”, prokuratora Dariusza Makowskiego. W ocenie Andrzejewskiego, został on nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz, którego – podobnie jak i Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka – Andrzejewski uważa za uzurpatorów. Według niego, bezprawnie pełnią oni swoje funkcje, a prawowitym Prokuratorem Krajowym pozostaje odsunięty od sprawowania obowiązków w styczniu 2024 r. Dariusz Barski, powołany jeszcze za rządów PiS.

Rzeczniczka PG: wniosek w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej złożony ponownie

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, Waldemar Żurek ponownie przesłał do tego Trybunału Stanu  wniosek PK w sprawie uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej na na posiedzenie pełnego składu TS. Stwierdził jednocześnie, że wydane przez Piotra Andrzejewskiego zarządzenie o zwrocie wniosku  jest „całkowicie nieuzasadnione i oparte na oczywiście błędnym poglądzie odnoszącym się do prawidłowości powołań prokuratorskich”.

„Zgodnie z art. 74 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 390, 2025 r. poz.304) prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na stanowisko prokuratorskie powołuje Prokurator Generalny. Wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej skierował i podpisał prokurator powołany na pierwsze i kolejne stanowiska służbowe przez Prokuratora Generalnego, tym samym umocowanie prokuratora do podejmowania działań w tej sprawie nie powinno budzić żadnych wątpliwości” – wskazała prok. Adamiak.

Waldemar Żurek chce wyłączenia Piotra Andrzejewskiego ze sprawy immunitetu Małgorzaty Manowskiej

„Wątpliwości natury prawnej budzi natomiast wydanie zarządzenia przez Piotra Andrzejewskiego, jako Zastępcę Przewodniczącego Trybunału Stanu, gdyż w myśl § 18 regulaminu Trybunału Stanu, stanowiącego załącznik do uchwały Trybunału Stanu z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie regulaminu Trybunału Stanu (M.P. z 2022 r., poz. 309), jego obowiązkiem po otrzymaniu wniosku Prokuratury Krajowej było niezwłoczne nadanie mu biegu i zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału” – podkreśla Anna Adamiak.

Przypomniała, że jedynie pełny skład Trybunału jest  uprawniony do rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu członka Trybunału Stanu, a więc także wszelkich związanych z nim kwestii, w tym dotyczących oceny złożenia wniosku przez uprawnionego oskarżyciela.  „Zatem Piotr Andrzejewski, jako Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu, był zobowiązany do nadania wnioskowi Prokuratury Krajowej biegu, a nie do samodzielnego podejmowania decyzji w drodze zarządzenia o jego zwrocie, co w efekcie oznaczało podjęcie czynności w składzie jednoosobowym, nieprzewidzianym w ustawie o Trybunale Stanu”– wyjaśniła rzeczniczka PG.

To nie wszystko. Jak poinformowała prok. Adamiak, ponowny wniosek immunitetowy do TS został poprzedzony wnioskiem o wyłączenie Piotra Andrzejewskiego z udziału w sprawie. Według PG Waldemara Żurka, po stronie Piotra Andrzejewskiego wystąpiły okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do zachowania przez niego wymogu bezstronności i obiektywizmu w sprawie.

 

e-Wydanie