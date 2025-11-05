Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej został zwrócony przez Trybunał Stanu?

Jakie wątpliwości prawne dotyczą powołania prokuratora odpowiedzialnego za złożenie wniosku?

Na jakiej podstawie prokurator Waldemar Żurek złożył ponownie wniosek w sprawie immunitetu?

Dlaczego Waldemar Żurek dąży do wyłączenia Piotra Andrzejewskiego ze sprawy?

Zarządzenie Andrzejewski wydał 23 października. Wynika z niego, że powodem zwrotu jest „brak odpowiedniego umocowania autora wniosku”, prokuratora Dariusza Makowskiego. W ocenie Andrzejewskiego, został on nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz, którego – podobnie jak i Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka – Andrzejewski uważa za uzurpatorów. Według niego, bezprawnie pełnią oni swoje funkcje, a prawowitym Prokuratorem Krajowym pozostaje odsunięty od sprawowania obowiązków w styczniu 2024 r. Dariusz Barski, powołany jeszcze za rządów PiS.

Rzeczniczka PG: wniosek w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej złożony ponownie

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, Waldemar Żurek ponownie przesłał do tego Trybunału Stanu wniosek PK w sprawie uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej na na posiedzenie pełnego składu TS. Stwierdził jednocześnie, że wydane przez Piotra Andrzejewskiego zarządzenie o zwrocie wniosku jest „całkowicie nieuzasadnione i oparte na oczywiście błędnym poglądzie odnoszącym się do prawidłowości powołań prokuratorskich”.

„Zgodnie z art. 74 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 390, 2025 r. poz.304) prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na stanowisko prokuratorskie powołuje Prokurator Generalny. Wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej skierował i podpisał prokurator powołany na pierwsze i kolejne stanowiska służbowe przez Prokuratora Generalnego, tym samym umocowanie prokuratora do podejmowania działań w tej sprawie nie powinno budzić żadnych wątpliwości” – wskazała prok. Adamiak.