Aktualizacja: 03.11.2025 17:44 Publikacja: 03.11.2025 10:37
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Sprawa dotyczy wniosku, który 29 września skierował do Trybunału Stanu prokurator Dariusz Makowski, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W piśmie tym wniósł o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Zaznaczmy, że jest to ponowny wniosek w tej sprawie. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu z udziałem Józefa Zycha, Piotra Saka i Piotra Andrzejewskiego umorzył postępowanie w tej sprawie z uwagi na niespełnienie wymaganego kworum i brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela.
Przed tygodniem zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski wydał zarządzenie, z którego wynika, że wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Manowskiej został zwrócony prokuraturze „celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych”. Powodem ma być brak odpowiedniego umocowania autora wniosku, który został – w ocenie Andrzejewskiego – nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz. A tego ostatniego, podobnie jak i Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka, sędzia Andrzejewski uznaje za uzurpatorów bezprawnie pełniących swoje funkcje.
Czytaj więcej
Ponowny wniosek o uchylenie immunitetu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej zo...
Na tę decyzję zareagowali niektórzy członkowie Trybunału Stanu. Przemysław Rosati i dziewięciu innych sędziów TS skierowali w tej sprawie pismo do Piotra Andrzejewskiego o podobnej treści. – Wnosimy o dokonanie przez Pana Przewodniczącego niezwłocznej reasumpcji, a następnie uchylenia przedmiotowego zarządzenia, w celu nadania dalszego biegu wyżej wymienionemu wnioskowi z dnia 29 września 2025 r., co winno doprowadzić do niezwłocznego zwołania przez Pana Przewodniczącego posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, zgodnie z Pana obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa – domagają się sędziowie.
Twierdzą przy tym, że niezwłoczne nadanie biegu ponownemu wnioskowi o uchylenie immunitetu Manowskiej i zwołanie w tej sprawie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu jest obowiązkiem wynikającym literalnie z regulaminu tego organu.
– Zupełnie zatem niedopuszczalne jest dokonywanie przez Pana Przewodniczącego jednoosobowych czynności procesowych, rzekomo w imieniu Trybunału Stanu. W tym zakresie nie znajdują jakiejkolwiek podstawy tezy Pana Przewodniczącego zawarte w uzasadnieniu w/w zarządzenia z dnia 23 października 2025 r., z których de facto wprost wynika, iż Pan Przewodniczący uznaje się jednoosobowo za „Trybunał Stanu” mogący merytorycznie badać wniosek złożony przez Prokuraturę Krajową – podkreślają członkowie Trybunału.
Ich zdaniem jakiekolwiek wątpliwości dotyczące statusu prokuratora podpisanego pod wnioskiem o uchylenie immunitetu powinny być rozstrzygnięte podczas posiedzenia pełnego składu Trybunału.
W tym kontekście sędziowie oceniają, że działania procesowe Andrzejewskiego, zastrzeżone dla pełnego składu Trybunału, były niczym innym jak samowolą i działaniem bez szacunku dla prawa. Według nich podejmowane dotychczas przez tego sędziego działania „w swojej istocie miały i mają zablokować sposobność rozpoznania przez Trybunał Stanu w prawidłowym składzie wniosku o uchylenie immunitetu Manowskiej”.
Przypomnijmy, że w pierwszym wniosku prokuratura chciała postawić I prezes SN trzy zarzuty: organizacji głosowania obiegowego w kolegium SN, działania na szkodę olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna i niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu. Tego ostatniego zarzutu nie ma w nowym wniosku. Był on bowiem powodem wyłączenia dwunastu sędziów Trybunału Stanu od rozpoznania pierwszego wniosku. Sędziowie ci byli przesłuchiwani w tej sprawie przez prokuraturę w charakterze świadków i w związku z tym – jak uznał w sierpniu trzyosobowy skład – nie mogą oni orzekać.
Prokuratura Krajowa uznała postanowienie Trybunału Stanu o umorzeniu sprawy immunitetowej Manowskiej za całkowicie niezasadne, pozbawione realnych podstaw prawnych oraz stanowiące niedopuszczalną formę procedowania wniosku. Śledczy zapowiedzieli wtedy, że będą konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów, Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego, na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej. Realizacją tych zapowiedzi jest drugi wniosek prokuratury w tej sprawie, który został jednak zwrócony prokuraturze. Wydający tę decyzję sędzia Andrzejewski stwierdził, że Trybunał zajmie się tą sprawą dopiero po podpisaniu pisma przez prokuratora Dariusza Barskiego albo jego zastępców.
Czytaj więcej
Niespełnienie wymaganego kworum i brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela to powod...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sprawa dotyczy wniosku, który 29 września skierował do Trybunału Stanu prokurator Dariusz Makowski, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W piśmie tym wniósł o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Zaznaczmy, że jest to ponowny wniosek w tej sprawie. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu z udziałem Józefa Zycha, Piotra Saka i Piotra Andrzejewskiego umorzył postępowanie w tej sprawie z uwagi na niespełnienie wymaganego kworum i brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela.
W 2026 roku szykują się duże zmiany w przepisach budowlanych. Projekt nowego rozporządzenia zawiera wytyczne dot...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Projekt tzw. ustawy praworządnościowej nie wykonuje w sposób prawidłowy wyroków ETPC, TSUE, SN, NSA ani rekomend...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę podmiotu leczniczego na decyzję rzecznika praw pacjent...
Samorządy będą mogły różnicować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie masy odpadów...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał kary, jakie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas