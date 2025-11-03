Twierdzą przy tym, że niezwłoczne nadanie biegu ponownemu wnioskowi o uchylenie immunitetu Manowskiej i zwołanie w tej sprawie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu jest obowiązkiem wynikającym literalnie z regulaminu tego organu.

Sędziowie Trybunału Stanu ostro reagują. Domagają się rozpatrzenia sprawy Małgorzaty Manowskiej

– Zupełnie zatem niedopuszczalne jest dokonywanie przez Pana Przewodniczącego jednoosobowych czynności procesowych, rzekomo w imieniu Trybunału Stanu. W tym zakresie nie znajdują jakiejkolwiek podstawy tezy Pana Przewodniczącego zawarte w uzasadnieniu w/w zarządzenia z dnia 23 października 2025 r., z których de facto wprost wynika, iż Pan Przewodniczący uznaje się jednoosobowo za „Trybunał Stanu” mogący merytorycznie badać wniosek złożony przez Prokuraturę Krajową – podkreślają członkowie Trybunału.

Ich zdaniem jakiekolwiek wątpliwości dotyczące statusu prokuratora podpisanego pod wnioskiem o uchylenie immunitetu powinny być rozstrzygnięte podczas posiedzenia pełnego składu Trybunału.

W tym kontekście sędziowie oceniają, że działania procesowe Andrzejewskiego, zastrzeżone dla pełnego składu Trybunału, były niczym innym jak samowolą i działaniem bez szacunku dla prawa. Według nich podejmowane dotychczas przez tego sędziego działania „w swojej istocie miały i mają zablokować sposobność rozpoznania przez Trybunał Stanu w prawidłowym składzie wniosku o uchylenie immunitetu Manowskiej”.

Co dalej z immunitetem Małgorzaty Manowskiej?

Przypomnijmy, że w pierwszym wniosku prokuratura chciała postawić I prezes SN trzy zarzuty: organizacji głosowania obiegowego w kolegium SN, działania na szkodę olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna i niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu. Tego ostatniego zarzutu nie ma w nowym wniosku. Był on bowiem powodem wyłączenia dwunastu sędziów Trybunału Stanu od rozpoznania pierwszego wniosku. Sędziowie ci byli przesłuchiwani w tej sprawie przez prokuraturę w charakterze świadków i w związku z tym – jak uznał w sierpniu trzyosobowy skład – nie mogą oni orzekać.

Prokuratura Krajowa uznała postanowienie Trybunału Stanu o umorzeniu sprawy immunitetowej Manowskiej za całkowicie niezasadne, pozbawione realnych podstaw prawnych oraz stanowiące niedopuszczalną formę procedowania wniosku. Śledczy zapowiedzieli wtedy, że będą konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów, Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego, na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej. Realizacją tych zapowiedzi jest drugi wniosek prokuratury w tej sprawie, który został jednak zwrócony prokuraturze. Wydający tę decyzję sędzia Andrzejewski stwierdził, że Trybunał zajmie się tą sprawą dopiero po podpisaniu pisma przez prokuratora Dariusza Barskiego albo jego zastępców.