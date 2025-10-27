Rzeczpospolita
Prawo
Uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zablokowane. Brakuje podpisu Dariusza Barskiego

Ponowny wniosek o uchylenie immunitetu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej został zwrócony prokuraturze. Trybunał Stanu zajmie się tą sprawą dopiero po podpisaniu pisma przez prokuratora Dariusza Barskiego albo jego zastępców.

Publikacja: 27.10.2025 13:33

Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim

Foto: Albert Zawada/PAP

Mateusz Mikowski

Mowa o wniosku, który 30 września skierował do Trybunału Stanu prokurator Dariusz Makowski, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W piśmie tym wniósł o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Zaznaczmy, że jest to ponowny wniosek w tej sprawie. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu z udziałem Józefa Zycha, Piotra Saka i Piotra Andrzejewskiego umorzył postępowanie w tej sprawie z uwagi na niespełnienie wymaganego kworum i brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela.

Z opublikowanego właśnie zarządzenia podpisanego przez zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego wynika, że wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Manowskiej został zwrócony prokuraturze „celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych”.

– Na podstawie art. 120 k.p.k. zarządzam zwrot wniosku w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie Przewodniczącej Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej z 29.09.2025 r. Naczelnikowi Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej Dariuszowi Makowskiemu celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych legalizacją przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji Prokuratora Krajowego – prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców – brzmi treść pisma.

W uzasadnieniu tej decyzji Piotr Andrzejewski stwierdza, że Trybunał Stanu zbadał status i umocowanie prokuratora Dariusza Makowskiego, który złożył wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej.

Zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu ocenia, w obszernej argumentacji, że obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk sprawuje swoją funkcję nielegalnie, a stanowisko to jest niezmiennie obsadzone przez Dariusza Barskiego.

– Implikuje to, iż każde następcze decyzje kadrowe dokonane przez uzurpatorów funkcji Prokuratora Krajowego, wpierw Jacka Bilewicza, a następnie Dariusza Korneluka mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do ich legalności i ważności – wskazał Andrzejewski.

W rezultacie – według wiceszefa Trybunału Stanu – prokurator Makowski został nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz.

– Tym samym, jeśli prokurator został powołany przez osobę, która nie miała rzeczywistego statusu prokuratora krajowego, to tego typu akt publiczno-administracyjny jest bezskuteczny i co najwyżej może być konwalidowany przez prawowitego prokuratora krajowego – konkluduje sędzia Andrzejewski.

W pierwszym wniosku prokuratura chciała postawić Manowskiej trzy zarzuty: organizacji głosowania obiegowego w kolegium SN, działania na szkodę olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna i niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu. Tego ostatniego zarzutu nie ma w nowym wniosku. Był on bowiem powodem wyłączenia dwunastu sędziów Trybunału Stanu od rozpoznania pierwszego wniosku. Sędziowie ci byli przesłuchiwani w tej sprawie przez prokuraturę w charakterze świadków i w związku z tym – jak uznał w sierpniu trzyosobowy skład – nie mogą oni orzekać.

Prokuratura Krajowa uznała postanowienie Trybunału Stanu o umorzeniu sprawy immunitetowej Manowskiej za całkowicie niezasadne, pozbawione realnych podstaw prawnych oraz stanowiące niedopuszczalną formę procedowania wniosku. Śledczy zapowiedzieli wtedy, że będą konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów, Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego, na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej. Realizacją tych zapowiedzi jest drugi wniosek prokuratury w tej sprawie.

e-Wydanie