Mowa o wniosku, który 30 września skierował do Trybunału Stanu prokurator Dariusz Makowski, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W piśmie tym wniósł o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Zaznaczmy, że jest to ponowny wniosek w tej sprawie. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu z udziałem Józefa Zycha, Piotra Saka i Piotra Andrzejewskiego umorzył postępowanie w tej sprawie z uwagi na niespełnienie wymaganego kworum i brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela.

Co dalej z immunitetem Małgorzaty Manowskiej? Sprawa wraca do prokuratury, w tle bitwa o Prokuratora Krajowego

Z opublikowanego właśnie zarządzenia podpisanego przez zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego wynika, że wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Manowskiej został zwrócony prokuraturze „celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych”.

– Na podstawie art. 120 k.p.k. zarządzam zwrot wniosku w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie Przewodniczącej Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej z 29.09.2025 r. Naczelnikowi Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej Dariuszowi Makowskiemu celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych legalizacją przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji Prokuratora Krajowego – prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców – brzmi treść pisma.

W uzasadnieniu tej decyzji Piotr Andrzejewski stwierdza, że Trybunał Stanu zbadał status i umocowanie prokuratora Dariusza Makowskiego, który złożył wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej.