Aktualizacja: 27.10.2025 13:46 Publikacja: 27.10.2025 13:33
Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim
Foto: Albert Zawada/PAP
Mowa o wniosku, który 30 września skierował do Trybunału Stanu prokurator Dariusz Makowski, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W piśmie tym wniósł o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Zaznaczmy, że jest to ponowny wniosek w tej sprawie. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu z udziałem Józefa Zycha, Piotra Saka i Piotra Andrzejewskiego umorzył postępowanie w tej sprawie z uwagi na niespełnienie wymaganego kworum i brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela.
Czytaj więcej
Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował we wtorek do Trybunału St...
Z opublikowanego właśnie zarządzenia podpisanego przez zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego wynika, że wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Manowskiej został zwrócony prokuraturze „celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych”.
– Na podstawie art. 120 k.p.k. zarządzam zwrot wniosku w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie Przewodniczącej Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej z 29.09.2025 r. Naczelnikowi Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej Dariuszowi Makowskiemu celem uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych legalizacją przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji Prokuratora Krajowego – prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców – brzmi treść pisma.
W uzasadnieniu tej decyzji Piotr Andrzejewski stwierdza, że Trybunał Stanu zbadał status i umocowanie prokuratora Dariusza Makowskiego, który złożył wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej.
Zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu ocenia, w obszernej argumentacji, że obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk sprawuje swoją funkcję nielegalnie, a stanowisko to jest niezmiennie obsadzone przez Dariusza Barskiego.
– Implikuje to, iż każde następcze decyzje kadrowe dokonane przez uzurpatorów funkcji Prokuratora Krajowego, wpierw Jacka Bilewicza, a następnie Dariusza Korneluka mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do ich legalności i ważności – wskazał Andrzejewski.
W rezultacie – według wiceszefa Trybunału Stanu – prokurator Makowski został nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz.
– Tym samym, jeśli prokurator został powołany przez osobę, która nie miała rzeczywistego statusu prokuratora krajowego, to tego typu akt publiczno-administracyjny jest bezskuteczny i co najwyżej może być konwalidowany przez prawowitego prokuratora krajowego – konkluduje sędzia Andrzejewski.
Czytaj więcej
Niespełnienie wymaganego kworum i brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela to powod...
W pierwszym wniosku prokuratura chciała postawić Manowskiej trzy zarzuty: organizacji głosowania obiegowego w kolegium SN, działania na szkodę olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna i niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu. Tego ostatniego zarzutu nie ma w nowym wniosku. Był on bowiem powodem wyłączenia dwunastu sędziów Trybunału Stanu od rozpoznania pierwszego wniosku. Sędziowie ci byli przesłuchiwani w tej sprawie przez prokuraturę w charakterze świadków i w związku z tym – jak uznał w sierpniu trzyosobowy skład – nie mogą oni orzekać.
Prokuratura Krajowa uznała postanowienie Trybunału Stanu o umorzeniu sprawy immunitetowej Manowskiej za całkowicie niezasadne, pozbawione realnych podstaw prawnych oraz stanowiące niedopuszczalną formę procedowania wniosku. Śledczy zapowiedzieli wtedy, że będą konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów, Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego, na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej. Realizacją tych zapowiedzi jest drugi wniosek prokuratury w tej sprawie.
Czytaj więcej
Sprawa immunitetowa Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest formalnie zamknięta. Prokura...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Mowa o wniosku, który 30 września skierował do Trybunału Stanu prokurator Dariusz Makowski, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W piśmie tym wniósł o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Zaznaczmy, że jest to ponowny wniosek w tej sprawie. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. We wrześniu trzyosobowy skład Trybunału Stanu z udziałem Józefa Zycha, Piotra Saka i Piotra Andrzejewskiego umorzył postępowanie w tej sprawie z uwagi na niespełnienie wymaganego kworum i brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela.
mObywatel właśnie udostępnił bezpłatną usługę kwalifikowanego e-podpisu. Są jednak ograniczenia w jego stosowaniu.
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Prawo i Sprawiedliwość ujawniło, co czeka sądownictwo, a także sędziów "wpisujących się w projekt Donalda Tuska"...
Zasada, że termin przedawnienia określa się na koniec roku, dotyczy także roszczeń stwierdzonych wyrokiem.
Sąd Rejonowy w Kościerzynie skazał 56-letnego Piotra G. za znęcanie się i gwałty na córce Paulinie. Z ich kaziro...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Warszawie jeszcze raz musi się zająć sprawą słonej kary dla ubezpieczyciela E...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas