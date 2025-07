KRS: to „działanie zmierzające do destabilizacji procesu wyborczego”

Na to wystąpienie podczas ostatniego posiedzenia zareagowała Krajowa Rada Sądownictwa (jej status również kwestionuje obecny rząd). W podjętym stanowisku stwierdzono, że oświadczenie„ingeruje w niezawisłość sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i podważa ich konstytucyjne kompetencje". Dodano przy tym, że „powoływanie się na orzecznictwo TSUE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie znajduje podstaw w polskim porządku prawnym w tej kwestii".

To nie wszystko. Zdaniem KRS, treść oświadczenia „może też być uznana za działanie zmierzające do destabilizacji procesu wyborczego”, a także może „budzić podejrzenie podżegania do działań zmierzających do realizacji znamion czynu z art. 128 par.1kk". W związku z tym Rada „zawiadamia Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego oraz Prokuratora Krajowego o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynu ściganego z oskarżenia publicznego”.