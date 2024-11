Kancelaria Prezydenta planuje remont Belwederu. Koszt? Miliony

Jak podaje "Super Express”, przed końcem prezydentury Andrzeja Dudy Kancelaria Prezydenta przyspiesza z remontami. Na przyszły rok planowane mają być prace nie tylko w Pałacu Prezydenckim, ruszyć ma też remont w Belwederze.

Ile będzie kosztować remont w Belwederze?

"Plan finansowany Kancelarii Prezydenta opiewa na 312 mln zł – to prawie o 14 proc. więcej niż w tym roku” – czytamy. Choć remonty w pałacu prowadzone są od lat, to mają być one kontynuowane w związku z tym, że stan budynku wciąż wymaga pilnych napraw.

Remontu doczeka się też Belweder. Jak wskazano, obecnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji, który ma kosztować siedem milionów złotych. Cały remont Belwederu może pochłonąć jednak nawet 100 milionów złotych. - Planowane są też naprawy m.in. w rezydencji – Zamku w Wiśle – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem” Barbara Brodowska-Mączka, dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta RP.

Budżet Kancelarii Prezydenta na przyszły rok może zostać zmniejszony

Podczas prac parlamentarnych nad ustawą budżetową na przyszły rok posłowie mogą pokrzyżować plany Kancelarii Prezydenta. Jak zauważa „SE”, Lewica zapowiedziała, że będzie chciała zmniejszyć jej budżet. Zaoszczędzone pieniądze miałyby zostać przeznaczone na usuwanie skutków powodzi.