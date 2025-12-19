Aktualizacja: 19.12.2025 12:57 Publikacja: 19.12.2025 11:49
Co z planami naprawczymi w zadłużonych szpitalach?
Foto: beerkoff / Adobe Stock
Konieczność sporządzenia planów naprawczych w 2026 roku przez zadłużone placówki to wynik obowiązującej od września ustawy o reformie szpitali. Do tej jednak nadal brakuje niektórych aktów wykonawczych.
– Mamy marazm. Już nawet nie chodzi, że brakuje tych aktów wykonawczych. Brakuje przede wszystkim konkretnych informacji, jak ma wyglądać przyszły rok. […] Brak nawet rozwiązania technicznego, instrumentu informatycznego, w którym te programy naprawcze będą przetwarzane – podkreśla Bernadeta Skóbel, ekspertka Związku Powiatów Polskich cytowana przez Rynek Zdrowia.
Z kolei Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych zauważa: – Nie da się napisać dobrego planu naprawczego, gdy wchodzi się w rok „w ciemno”. Chyba że będziemy tworzyć, jak w latach ubiegłych, tzw. „półkowniki”, które będą stały na półce i nic z nich nie będzie wynikać.
Rynek Zdrowia przypomina również o specjalnym programie szkoleń dla dyrektorów szpitali dotyczącym tworzenia i wdrażania planów naprawczych, który – jak zapowiadało w lipcu Ministerstwo Zdrowia – ruszyć miał po wakacjach.
Źródło: rp.pl
