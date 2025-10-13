Reklama

ADHD to nie nadpobudliwość. Kaja Tomczyk o tym, jak naprawdę działa neuroróżnorodny umysł

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, obrosło mitami. Wielu osobom kojarzy się z dziećmi, które nie potrafią usiedzieć w miejscu, z brakiem dyscypliny, chaosem, a nawet lenistwem. Tymczasem to zaburzenie neurorozwojowe, które dotyka także dorosłych – w tym coraz częściej diagnozowane kobiety. O tym, jak naprawdę wygląda życie z ADHD i czym jest neuroróżnorodność, opowiada psycholożka i trenerka umiejętności miękkich Kaja Tomczyk, autorka książki „Neuroróżnorodny umysł. Jak odnaleźć siebie po diagnozie ADHD i spektrum autyzmu”.

Publikacja: 13.10.2025 12:49

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego ADHD u kobiet jest często diagnozowane dopiero w dorosłym życiu?
  • Jakie są najważniejsze cechy dysregulacji emocjonalnej u osób z ADHD?
  • W jaki sposób nadwrażliwość sensoryczna wpływa na codzienne życie z ADHD?
  • Dlaczego zrozumienie działania mózgu z ADHD jest kluczem do samoskuteczności?
W Polsce świadomość ADHD dopiero rośnie. Nadal wielu dorosłych latami żyje z objawami, które błędnie przypisuje słabemu charakterowi, brakowi organizacji czy emocjonalnej impulsywności. – Jeszcze raczkujemy, jeśli chodzi o diagnostykę. Nie mamy wielu rzetelnych danych, większość statystyk dotyczy świata, głównie Stanów Zjednoczonych – mówiła Kaja Tomczyk w programie „Strefa Komfortu” w Radiu Gdańsk. 

Za granicą diagnoza często otwiera drogę do systemowego wsparcia. W Polsce dorośli muszą radzić sobie sami – znaleźć specjalistę, zapłacić za diagnozę i terapię, nauczyć się nowego języka mówienia o sobie. – Dorośli mają dużo pracy do wykonania w momencie, kiedy otrzymują diagnozę, ale też, żeby w ogóle do niej dojść – dodała psycholożka.

W skróceniu okresu do postawienia odpowiedniej diagnozy kluczowa okazuje się wizyta w ośrodku specja
