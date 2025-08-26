Inteligentne funkcje wspierające rozmowy w hałaśliwych miejscach

Wakacje to często dynamiczne, głośne otoczenie – zatłoczona restauracja, impreza plenerowa, środek transportu. Osoby z niedosłuchem w takich sytuacjach mają największy problem ze zrozumieniem mowy. Dlatego nowoczesne aparaty słuchowe korzystają z inteligentnych systemów, które przetwarzają i analizują dźwięki otoczenia w czasie rzeczywistym.

Technologia Integrated Xperience, zastosowana w Pure Charge&Go BCT IX, automatycznie dostosowuje parametry słyszenia do akustyki miejsca. Dzięki temu użytkownik słyszy wyraźnie mowę rozmówców – nawet w gwarze wielu równoległych rozmów. Pomagają w tym kierunkowe mikrofony, które skupiają się na dźwiękach dochodzących z konkretnego kierunku, oraz system redukcji sprzężeń zwrotnych, eliminujący nieprzyjemne piski.

Dla użytkownika aparatu słuchowego to konkretna korzyść: lepsze zrozumienie, mniej zmęczenia słuchowego i większa swoboda w codziennej komunikacji – od porannej kawy na tarasie, po wieczorne rozmowy przy kolacji.

Łączność Bluetooth – jak ułatwia podróżowanie i kontakt z bliskimi?

Dla wielu osób wyjazd wakacyjny to także czas, w którym smartfon staje się centrum dowodzenia. Dzwonimy, słuchamy muzyki, korzystamy z nawigacji, aplikacji turystycznych itp. Aparaty słuchowe Bluetooth – a szczególnie te wyposażone w technologię Bluetooth Connectivity Transformed (BCT) – jak Pure Charge&Go BCT IX, doskonale integrują się ze smartfonem.

Co to oznacza w praktyce?

Rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, dzięki przyciskom na obudowie,

Transmisja muzyki w wysokiej jakości stereo, bez zakłóceń,

Słuchanie komend z GPS w czasie jazdy samochodem lub spaceru,

Pełna kompatybilność z ponad 99% telefonów – niezależnie od wersji Bluetooth.

To ogromna wygoda, ale też bezpieczeństwo – np. możliwość odebrania ważnego połączenia w czasie jazdy czy szybkie zlokalizowanie hotelu bez konieczności zdejmowania aparatu czy wyjmowania słuchawek.

Dzięki technologii e2e 4.0 i stabilnej łączności NFMI, użytkownik słyszy w obu uszach równocześnie – bez opóźnień, co szczególnie ważne w komunikacji grupowej, na lotniskach czy w środkach transportu.

Aplikacje do aparatu słuchowego przydatne w trasie

W trasie wszystko musi być szybkie, proste i intuicyjne. Takie właśnie są aplikacje towarzyszące nowoczesnym aparatom słuchowym, a w szczególności aplikacja Signia App, dostępna dla użytkowników Pure Charge&Go BCT IX.

Aplikacja pozwala:

zdalnie zmieniać ustawienia głośności i tryby słyszenia,

korzystać z Asystenta Signia, który uczy się preferencji użytkownika i proponuje najlepsze ustawienia,

przełączać się między profilami słyszenia – np. na tryb „restauracja”, „ulica” lub „rozmowa grupowa”.

To funkcje, które mają realne znaczenie podczas podróży – zwłaszcza w nowych, nieprzewidywalnych warunkach. Aplikacja zwiększa samodzielność, komfort i pewność, że w każdej sytuacji usłyszysz dokładnie to, co istotne.

Dlaczego warto zainwestować w nowoczesny aparat przed wyjazdem?

Dobre przygotowanie to podstawa udanego urlopu. Dlatego warto zadbać nie tylko o bagaż, ale i o komfort słyszenia. Nowoczesne aparaty słuchowe, takie jak Pure Charge&Go BCT IX, wyróżniają się nie tylko funkcjonalnością, ale też niezawodnością w podróży.

To najmniejsze na rynku aparaty słuchowe Bluetooth z technologią Classic – lekkie, wygodne i dostępne w 10 wariantach kolorystycznych. Ich klasa szczelności IP68 zapewnia odporność na kurz, wilgoć i deszcz. Idealne do warunków plażowych, górskich i miejskich.

Największą zaletą dla podróżujących jest czas pracy – aż do 36 godzin działania (w tym 5 godzin korzystania z transmisji dźwięku przez Bluetooth), trzy dodatkowe cykle ładowania w mobilnym etui, szybkie ładowanie (30 minut = 6 godzin działania). Dzięki temu można zapomnieć o kablach, gniazdkach i ładowarkach na co dzień.

Dwa przyciski na obudowie, dioda LED i kompatybilność z nowym transmiterem TV Sound czynią z tego modelu sprzęt kompletny – prosty w obsłudze i dopasowany do potrzeb dzisiejszego użytkownika.

Podsumowanie

Dzięki technologii Signia wakacje mogą znów brzmieć tak, jak powinny. Czysto, wyraźnie, bez stresu i barier. Aparaty słuchowe Bluetooth Pure Charge&Go BCT IX to nowoczesne aparaty słuchowe stworzone z myślą o aktywnych ludziach, którzy chcą cieszyć się życiem – bez względu na to, czy znajdują się w centrum Paryża, na mazurskiej przystani czy na szlaku w Alpach.

Nie pozwól, by niedosłuch odebrał Ci wakacyjne wspomnienia. Zadbaj o komfort słyszenia – z odpowiednim wsparciem, które działa, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.

Pełnia dźwięków, pełnia wakacji.

==================================

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Aparaty słuchowe są przeznaczone do poprawy słyszenia u osób z ubytkiem słuchu. Akcesoria i aplikacje do aparatów słuchowych są przeznaczone do używania z aparatami słuchowymi.

Producent: WSAUD A/S

Podmiot prowadzący reklamę: Sivantos Sp. z o.o.

Materiał Promocyjny