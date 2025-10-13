Francja w szpagacie między socjalem a globalizacją

Co doprowadziło do tej sytuacji i dlaczego przyszłość Francji może przesądzić o losie całej Unii Europejskiej? Francję ogarnia polityczny chaos – Sébastien Lecornu ponownie zostaje premierem, a Emmanuel Macron traci poparcie i stoi przed widmem utraty wpływów.

Francja w politycznym rozkroku

Francja stoi w obliczu bezprecedensowego podziału. – „Mamy sytuację, w której w Zgromadzeniu Narodowym po raz pierwszy w V Republice nikt nie ma większości” – tłumaczy Jędrzej Bielecki. Jak podkreśla, na scenie politycznej uformowały się trzy bloki: centralny, lewicowy i skrajnie prawicowy. – „To jest sytuacja, której nie przewidział twórca V Republiki, generał de Gaulle” –dodaje.

Zdaniem Bieleckiego, fundamenty państwa francuskiego zaczynają się chwiać. – „Francja to kraj bardzo scentralizowany, o bardzo rozbudowanym systemie socjalnym” – mówi dziennikarz. Jednocześnie wskazuje, że to właśnie ten system socjalny coraz trudniej utrzymać w zglobalizowanej gospodarce.

Francja od lat żyje w rozdwojeniu. – „Z jednej strony mamy Francję urzędników, z drugiej – Francję wielkich koncernów. Te dwie rzeczy są niemożliwe do pogodzenia” – zauważa Bielecki. Dodaje, że koncerny od dawna przenoszą produkcję do tańszych krajów, takich jak Polska, co prowadzi do dezindustrializacji Francji.