Machado otwarcie wspiera coraz ostrzej kurs amerykańskiej polityki Waszyngtonu wobec Maduro. Podobnie jak Trump, nazwała ona reżim w Caracas „strukturą narkotykową”. Uznała także, że interwencja USA „uratowałaby wiele istnień ludzkich”. W piątek powiedziała, że „Wenezuela znajduje się u progu demokratycznej rewolucji”. Jej zdaniem nie da się inaczej obalić dyktatury, niż przy użyciu siły. Zapowiedziała także, że jeśli demokracja zostanie przywrócona w Wenezueli, kraj w ciągu 15 lat wygeneruje 1,7 bln dol. bogactwa, a Ameryka będzie miała pełne możliwości udziału w tej mannie.

W ten sposób zrodziła się potężna konkurencja dla reżimu w Caracas. Jak ujawnił „New York Times”, od paru miesięcy trwały poufne rozmowy między Maduro a Waszyngtonem. Dyktator był gotowy otworzyć dla amerykańskich koncernów kontrakty na eksploatację wszystkich obecnych i przyszłych pól naftowych kraju. Obiecał też, że wstrzyma eksport ropy do Chin i skieruje go do USA. I zerwie współpracę z Rosją. Stawiał jednak jeden warunek: rezygnację Stanów z interwencji w Wenezueli i zachowanie tu dotychczasowej dyktatury.

Jeszcze w styczniu w Caracas zjawił się specjalny wysłannik Trumpa Richard Grenell, aby próbować ułożyć się z dyktatorem. Jednak na początku października te kontakty zostały zerwane. Trump nakazał wstrzymać stosunki dyplomatyczne z Caracas. Pentagon przerzucił w rejon Wenezueli około 10 tys. żołnierzy, a także okręty wyposażone m.in. w pociski manewrujące Tomahawk. Waszyngton podwyższył do 50 mln dol. nagrodę za wydanie Maduro. W ostatnich tygodniach Amerykanie zniszczyli cztery superszybkie motorówki, które miały przewozić narkotyki. Zginęło w nich około 20 osób.

W pałacu Miraflores, siedzibie głowy państwa w centrum Caracas, zaczęto wyczuwać coraz większe zaniepokojenie. W całej Wenezueli trwają szkolenia wojskowe. Władze twierdzą, że są w stanie zmobilizować „miliony” w razie interwencji Amerykanów. Grożą, że w Wenezueli czeka ich drugi Wietnam albo drugi Afganistan.

Francisco Sánchez, profesor hiszpańskiego uniwersytetu w Salamance specjalizujący się w sprawach latynoskich, mówi jednak „Rz”, że mobilizacja w Wenezueli przeciw Amerykanom byłaby o wiele mniejsza, niż się spodziewa reżim. Do ruchu oporu mogłaby się jego zdaniem przyłączyć nomenklatura. Reszta społeczeństwa, zdruzgotana ćwierć wiekiem dyktatury najpierw Hugo Chaveza, a potem Nicolása Maduro, przyjmuje postawę wyczekującą.