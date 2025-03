5 kwietnia rusza program jednodniowych szkoleń „Trenuj z wojskiem”, które będą się odbywały bezpłatnie w soboty w wybranych jednostkach wojskowych. Podczas szkolenia instruktorzy pokażą, jak obsługiwać broń palną, rzucać granatem, walkę wręcz, ale także omówią zasady przetrwania oraz jak udzielić pomocy, jak założyć maskę przeciwgazową, gdzie szukać schronienia w razie zagrożenia. Ten program realizowany był już w poprzednich latach. Dotychczas wzięło w nich udział ponad 25 tys. Polek i Polaków. Zajęcia potrwają do 5 lipca.

W tym roku po raz drugi zostaną zorganizowane zajęcia w ramach akcji „Wakacje z wojskiem”, które organizowane są dla ochotników, przede wszystkim młodych ludzi w wieku 18–35 lat, np. dla studentów lub uczniów. Niemal przez miesiąc (27 dni) w wybranych jednostkach wojskowych przejdą oni przeszkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Będzie to m.in. nauka strzelania, przetrwania w terenie, walki wręcz, taktyki wojskowej, szkolenia na pojazdach wojskowych. Zajęcia kończą się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy pasywnej. Każdy uczestnik otrzymuje 6 tys. zł uposażenia.

Każdy, kto zaliczy takie szkolenie, może na dłużej związać się z Wojskiem Polskim – wstąpić do aktywnej rezerwy albo do Wojsk Obrony Terytorialnej lub po zaliczeniu szkolenia specjalistycznego (trwa do 11 miesięcy) starać się o przyjęcie do służby zawodowej, ale też zostać podchorążym akademii wojskowej. Szkolenia takie organizowane są w różnych jednostkach wojsk lądowych, ale też Marynarki Wojennej, wojskach rakietowych, pancernych. Zorganizowane zostanie w ponad 70 miejscach na terenie całego kraju w trzech turnusach. Rozpoczną się one 10 czerwca i potrwają do 14 września. W poprzednim roku w takich zajęciach wzięło udział ponad 11 tys. ochotników.

Zajęcia wojskowe w szkołach

Wojsko organizuje też zajęcia w ramach programu „Edukacja z wojskiem”, w którym uczestniczą uczniowie szkół. Celem jest kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia prowadzą żołnierze lub weterani, a uczniowie poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, np. sygnały alarmowe, sposoby udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas w takich zajęciach wzięło udział 90 tys. uczniów z 3 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych.