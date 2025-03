Na razie MON nie ujawnia profilu proponowanych szkoleń. Ma się tym zająć Rada Ministrów. Ale optymistycznie brzmi zapowiedź ministra Tomasza Siemoniaka o dokonaniu wsadu przez jego resort do programu dobrowolnych szkoleń dla obywateli. Zagadką pozostają zachęty i benefity jakie zaproponuje rząd, aby skusić do udziału w nich.

Jeżeli byłoby to szkolenie proste w swoich założeniach, a jednocześnie atrakcyjne można byłoby pokusić się o stworzenie polskiego modelu wzmacniania odporności społecznej.

Czym jest odporność społeczeństwa

Co to jest? Odwołam się do najlepszej moim zdaniem definicji stworzonej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które opisuje ją jako zdolność państwa i społeczeństwa „do przeciwstawienia się działaniom destrukcyjnym, zarówno zamierzonym jak i incydentalnym, a także zdolność do efektywnej odbudowy po ich wystąpieniu”. Co istotne, odporność państwa to nie tylko zestaw procedur, ale także działania w celu wykształcenia odpowiednich wartości i postaw w społeczeństwie na sytuację kryzysową. To powinno być cloue szkolenia „Odporni”. Bo taka edukacja zniweluje podatność na dezinformację i chaotyczne reakcje w czasie zagrożenia.