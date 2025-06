- Turcja jest bez wątpienia mocarstwem regionalnym, ponieważ ma realny wpływ na wydarzenia w swoim otoczeniu geograficznym. Jednak aspiracje do miana mocarstwa globalnego są znacznie bardziej wątpliwe ze względu na ograniczenia gospodarcze, polityczne i wewnętrzne, takie jak nierozwiązany problem kurdyjski. Choć Turcja potrafi efektywnie wykorzystać nisze, jak przemysł dronów, brak jej stabilnej zdolności do mediacji na arenie międzynarodowej, co hamuje jej globalne ambicje - mówi Karol Wasilewski z Ośrodka Studiów Wschodnich.