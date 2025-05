Podcast „Rzecz o geopolityce”: Trump zbroi Saudów, a niemiecki cud gospodarczy się kończy

W pierwszym odcinku podcastu „Rzecz o Geopolityce” analizujemy wizytę Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie, znaczące kontrakty zbrojeniowe oraz rosnącą rolę Chin w regionie Zatoki Perskiej. Przyglądamy się także poważnym wyzwaniom niemieckiej gospodarki, w tym spowolnieniu wzrostu, rosnącym kosztom energii oraz cyfrowemu zapóźnieniu, które zagraża pozycji Niemiec jako lidera europejskiej gospodarki.

Bliski Wschód, pieniądze i układanka wpływów

Za nami wizyta Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak Stany Zjednoczone próbują wzmocnić swoje wpływy w regionie? Czy pomogą temu kolejne umowy warte dziesiątki miliardów dolarów, w tym kontrakty zbrojeniowe i gospodarcze?

- W przypadku planowanych zakupów broni przez Arabię Saudyjską, ostateczna suma okazała się znacznie wyższa, niż wcześniej zapowiadał Donald Trump – mowa o około 142 miliardach dolarów i najnowocześniejszym uzbrojeniu, które nie trafia do większości państw. W tle pojawia się również temat współpracy energetycznej, w tym jądrowej, z pytaniem, czy Arabia Saudyjska nie będzie dążyć do programu militarnego, jeśli Iran zbliży się do posiadania broni atomowej – mówi Jerzy Haszczyński z redakcji zagranicznej Rzeczpospolitej.

W grze są również Chiny, które systematycznie zacieśniają współpracę energetyczną z krajami Zatoki Perskiej, stając się jednym z głównych odbiorców tamtejszej ropy naftowej i gazu. Inwestują również w infrastrukturę przesyłową oraz długoterminowe kontrakty energetyczne, m.in. z Arabią Saudyjską i Katarem.