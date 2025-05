Prawie wszystkie drogi prowadzą do Rijadu. Amerykańska broń za 142 mld dolarów

Ledwie Trump wrócił do Białego Domu, wybrał Mohameda bin Salmana na pośrednika w pierwszych rozmowach amerykańsko-rosyjskich o zakończeniu wojny w Ukrainie, które odbyły się w lutym w Arabii Saudyjskiej.

Niewykluczone, że Trump przerwie na chwilę rozpoczętą we wtorek kilkudniową wizytę na Bliskim Wschodzie, która poza Arabią Saudyjską obejmuje też Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, by udać się do tureckiego Stambułu. W czwartek może tam dojść do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem.

W Rijadzie prezydent USA spotka się też z monarchami państw Zatoki Perskiej. Oraz, jak wszystko na to wskazuje, z nowym przywódcą Syrii Ahmadem asz-Szarą. Może ogłosić zniesienie lub przynajmniej złagodzenie sankcji wobec Syrii. Po obaleniu dyktatora Baszara Asada w grudniu zeszłego roku Trump nie wykazywał zainteresowania Syrią. Jego administracja była podejrzliwa wobec nowego władcy z Damaszku, wywodzącego się z ruchu islamistycznego, identyfikowanego z terroryzmem. Saudyjczycy wspierają Ahmada asz-Szarę, to w Rijadzie złożył, w lutym, pierwszą wizytę zagraniczną.