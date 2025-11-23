Rounds dodał, że zapewniono go, iż plan został przedstawiony specjalnemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi przez „kogoś (...) reprezentującego Rosję”. – To nie jest nasza rekomendacja, to nie jest nasz plan pokojowy – kontynuował.

Prezydent USA Donald Trump i szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio Foto: REUTERS/Nathan Howard

Niedługo potem rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott oświadczył, że wersja zdarzeń przedstawiona przez Roundsa była „ewidentnie nieprawdziwa”. „Sekretarz Rubio i cała administracja konsekwentnie podkreślali, że plan został opracowany przez Stany Zjednoczone, przy udziale zarówno Rosjan, jak i Ukraińców” – napisał w serwisie X.

Co zawiera plan zakończenia wojny na Ukrainie?

28-punktowy plan nie został oficjalnie ogłoszony, lecz jego treść ujawniły media. Z dostępnych informacji wynika, że projekt zakończenia wojny na Ukrainie zawiera znaczną część żądań, jakie Moskwa przedstawiła Waszyngtonowi podczas rozmów Donalda Trumpa i Władimira Putina w Anchorage na Alasce. Ukraina miałaby się wycofać z obwodów donieckiego i ługańskiego, a Donbas miałby zostać uznany za terytorium rosyjskie. Ponadto Ukraina miałaby ograniczyć liczebność armii do 600 tys. żołnierzy, wyrzec się aspiracji do członkostwa w NATO (i zapisać to w konstytucji). Według propozycji, gwarancje bezpieczeństwa miałaby zapewnić Ukrainie oddzielna umowa, przewidująca, że w przypadku kolejnej agresji Rosji na ten kraj, USA i europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych mieliby udzielić Kijowowi wsparcia, łącznie ze wsparciem militarnym.

W sobotę Donald Trump zastrzegł, że obecna propozycja zakończenia wojny to nie jest ostateczna oferta. W niedzielę w Genewie rozpoczną się kluczowe rozmowy. Do szwajcarskiego miasta przybył już sekretarz armii USA Daniel Driscoll. Na czele ukraińskiej delegacji stoi szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.