Amerykanie zostaną, aby chronić biznes z Putinem? Dlaczego doszło do sabotażu?

Z naszych źródeł wynika, że 28-punktowy projekt, który ujawnił amerykański portal Axios jest prawdziwy, został przepisany z dokumentu, który znajduje się na stole negocjacyjnym. Inne źródła z resortu obrony, a także ośrodka prezydenckiego wskazują, że na razie polska strona nie uczestniczy w rozmowach dotyczących planu pokojowego w Ukrainie, nie trwają na ten temat także konsultacje.

Nasi rozmówcy tłumaczą też, że na razie strona amerykańska nie sygnalizuje także jakiejkolwiek redukcji wojsk amerykańskich w Polsce. Wręcz przeciwnie. – Nie tylko nie ma mowy o wycofaniu wojsk, ale wręcz o wzmocnieniu – mówi nasze źródło. I wskazuje, że możliwe jest wzmocnienie jednostek amerykańskich stacjonujących w Powidzu oraz w Żaganiu.

Z naszych źródeł wynika, że w tym tygodniu prowadzone były rozmowy z przedstawicielami administracji amerykańskiej i potwierdzili oni deklarację, którą usłyszał od prezydenta Trumpa we wrześniu w czasie wizyty w Waszyngtonie prezydent RP Karol Nawrocki o możliwym wzmocnieniu obecności wojskowej w Polsce.

Dlaczego Ameryka nie wycofa wojsk z Polski

Inne źródło przypomina, że Polska realizuje inwestycje w infrastrukturę wojskową dla wojsk amerykańskich, co wynika z porozumienia podpisanego pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Andrzejem Dudą we wrześniu 2019.

– Trwa na przykład rozbudowa lotniska we Wrocławiu, także jego części wojskowej, wzmacniana jest nośność płyty, tak aby mogły lądować tam samoloty wojskowe – mówi nasz rozmówca z jednego z tzw. resortów siłowych. Dodaje, że to miejsce już stanowi pewien hub wojskowy.