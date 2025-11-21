Czy opublikowany w amerykańskich mediach plan pokojowy Donalda Trumpa, który zawiera 28 punktów dotyczących m.in. wycofania armii ukraińskiej z Donbasu i uznania rosyjskich podbojów nad Dnieprem, jest do przyjęcia dla Kijowa?

Ważne jest, byśmy nie odrzucali wszystkich inicjatyw, ale rozpatrywali je wspólnie z naszymi europejskimi partnerami. Oczywiste jest to, że ten plan prowadzi do kapitulacji Ukrainy i zaspokojenia oczekiwań agresora. Z drugiej zaś strony rozmowy będą trwały i będą to skomplikowane rozmowy, patrząc na tego typu inicjatywy. Na razie ostatecznej wersji dokumentu nie ma.

Które punkty tego planu Ukraina nie zaakceptuje pod żadnym warunkiem?

Ukraina nigdy nie pogodzi się z uznaniem okupowanych przez Rosję terenów za część Rosji. Niedopuszczalne jest też zmniejszenie sił zbrojnych. Trudno wyobrazić też wycofanie naszych sił z Donbasu. To bardzo wrażliwy temat. Poza tym te tereny mają strategiczne znaczenie dla Ukrainy, a wycofując się, odsłonilibyśmy pozostałe regiony kraju. Wygląda na to, że wiele postulatów Rosji, które słyszeliśmy podczas rozmów stambulskich, zostało właśnie uwzględnionych w planie USA.

Jak to się stało, że Rosjanom udało się przekonać do tego Donalda Trumpa?