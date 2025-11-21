Aktualizacja: 21.11.2025 18:11 Publikacja: 21.11.2025 18:07
Donald Trump
Foto: PAP/EPA
Ważne jest, byśmy nie odrzucali wszystkich inicjatyw, ale rozpatrywali je wspólnie z naszymi europejskimi partnerami. Oczywiste jest to, że ten plan prowadzi do kapitulacji Ukrainy i zaspokojenia oczekiwań agresora. Z drugiej zaś strony rozmowy będą trwały i będą to skomplikowane rozmowy, patrząc na tego typu inicjatywy. Na razie ostatecznej wersji dokumentu nie ma.
Które punkty tego planu Ukraina nie zaakceptuje pod żadnym warunkiem?
Ukraina nigdy nie pogodzi się z uznaniem okupowanych przez Rosję terenów za część Rosji. Niedopuszczalne jest też zmniejszenie sił zbrojnych. Trudno wyobrazić też wycofanie naszych sił z Donbasu. To bardzo wrażliwy temat. Poza tym te tereny mają strategiczne znaczenie dla Ukrainy, a wycofując się, odsłonilibyśmy pozostałe regiony kraju. Wygląda na to, że wiele postulatów Rosji, które słyszeliśmy podczas rozmów stambulskich, zostało właśnie uwzględnionych w planie USA.
Jak to się stało, że Rosjanom udało się przekonać do tego Donalda Trumpa?
Stany Zjednoczone chcą szybko zamrozić konflikt kosztem Ukrainy. Bo trudno mówić o tym, że taki plan doprowadzi do trwałego zakończenia wojny. Wręcz przeciwnie – niesie za sobą bardzo poważne ryzyko dla Europy. Unia Europejska to rozumie i dla nas dzisiaj ważne jest wsparcie państw europejskich w rozmowach z USA.
Mychajło Paszkow, analityk z Centrum Razumkowa
Załóżmy, że jutro władze w Kijowie zaakceptują proponowany przez USA plan. Jakie to będzie miało konsekwencje?
Nawet teoretycznie trudno to sobie wyobrazić. Przyjęcie tych warunków oznaczałoby samobójstwo władz w Kijowie. To kapitulacja. Doprowadziłoby to do konfliktu wewnętrznego, dezorganizacji sytuacji w kraju. Nie wszystko zależy też od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przecież musiałaby się na to zgodzić Rada Najwyższa. Reakcja społeczeństwa i instytucji państwowych na tego typu propozycje jest nie do przewidzenia.
Według źródeł agencji Reutera Ukraina ma czas do czwartku, by przyjąć plan pokojowy USA.
Walczymy z różnego rodzaju presją od czasu rozmów stambulskich. To tylko kolejny etap negocjacji. Liczymy na wsparcie i jedność Unii Europejskiej w tej sprawie. Nie sądzę, że prezydent Zełenski pojedzie do Waszyngtonu i zaakceptuje wszystko, co mu podsuną. Rosja nie zrobiła żadnych ustępstw w ciągu ostatnich miesięcy, nie cofnęła się ani kroku. I miałaby wyjść z izolacji i nigdy nie zostać pociągnięta do odpowiedzialności? To zachcianki Władimira Putina.
Mychajło Paszkow, analityk z Centrum Razumkowa
I wygląda na to, że Ameryka dała się nabrać na kolejny chwyt Rosji. Musimy spokojnie na to reagować, uzbroić się w cierpliwość i skoordynować nasze reakcje oraz działania z UE. Bo to dotyczy przyszłości nie tylko Ukrainy; waży się przyszłość Europy. Musimy przekonać USA, że to nie rozwiąże, lecz bardziej skomplikuje sytuację w Europie. Dzisiaj mogą to zrobić europejscy liderzy, tacy jak prezydent Finlandii Alexander Stubb, który przyjaźni się z Trumpem. Na wsparcie Viktora Orbána nie liczyłbym.
Niefortunnie się składa, że tuż przed ujawnieniem planu Trumpa w Ukrainie wybuchła wielka afera korupcyjna, która podkopała wizerunek kraju.
To prawda. To uderza w wizerunek Ukrainy, ale ważne jest to, że śledztwo w tej sprawie trwa, oskarżane o korupcję osoby usłyszały zarzuty, i mam nadzieję, że sąd postawi kropkę nad i. Korupcję też musimy pokonać, by móc iść dalej.
Źródło: rp.pl
