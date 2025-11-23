Ukraina miałaby z kolei wpisać do swojej konstytucji, że nie przystąpi w przyszłości do NATO (obecnie jest tam mowa o dążeniu członkostwa w Sojuszu), a NATO miałoby zagwarantować Rosji, że nigdy nie rozmieści tam swoich wojsk. Kreml zaś miałby podpisać z Ukrainą i Europą pakt o nieagresji, który zakończyłby wszelkie spory z ostatnich trzech dekad. Rosja nigdy nie byłaby rozliczana za wojnę w Ukrainie, a Ukraina nigdy nie mogłaby liczyć na żadne reparacje wojenne ze strony Moskwy. Putin powróciłby do G8. To tylko część punktów, po publikacji których żachnęły się nie tylko władze w Kijowie. Oliwy do ognia dolała (potwierdzona później przez Trumpa) informacja o tym, że Waszyngton oczekuje od Kijowa odpowiedzi w sprawie tych propozycji do czwartku.

– Przyjęcie tych warunków oznaczałoby samobójstwo władz w Kijowie. To kapitulacja. Doprowadziłoby to do konfliktu wewnętrznego, dezorganizacji w kraju – komentuje „Rzeczpospolitej” Mychajło Paszkow, analityk ds. międzynarodowych kijowskiego Centrum Razumkowa.

– Ukraina nigdy nie pogodzi się z uznaniem okupowanych przez Rosję terenów za część Rosji. Niedopuszczalne jest też zmniejszenie sił zbrojnych. Trudno też sobie wyobrazić wycofanie naszych sił z Donbasu. To bardzo wrażliwy temat. Poza tym te tereny mają strategiczne znaczenie dla Ukrainy, a wycofując się, odsłonilibyśmy pozostałe regiony kraju. Wygląda na to, że wiele postulatów Rosji, które słyszeliśmy podczas rozmów stambulskich, zostało właśnie uwzględnionych w planie USA – tłumaczy.

Po rozpętanej w mediach na całym świecie burzy i fali krytyki ze strony poszczególnych państw Europy Trump złagodził stanowisko, twierdząc, że treść dokumentu nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Zmiany, które Kijów i Europa proponują wnieść do dokumentu, wysłannicy Trumpa z sekretarzem stanu USA Marco Rubio na czele mieli omawiać w niedzielę w Szwajcarii z przedstawicielami UE, Wielkiej Brytanii i Ukrainy (w momencie publikacji tego tekstu wynik tych rozmów nie był jeszcze znany).

Co Ukraina otrzyma w zamian? Chodzi o odbudowę i gwarancje bezpieczeństwa

Ukraina mogłaby natomiast liczyć na gwarancje bezpieczeństwa USA. Co prawda nie sprecyzowano, o jakie dokładnie gwarancje chodzi. Jest też mowa o odbudowie Ukrainy, którą prowadziłyby m.in. USA w ramach nowego Funduszu Rozwoju Ukrainy. Trafiłoby do niego 100 mld dol. pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów (w sumie zamrożono 300 mld dol.), a Stany Zjednoczone miałyby otrzymywać 50 proc. zysku z tych inwestycji w Ukrainie. Kolejne 100 mld dol. na odbudowę kraju miałaby dołożyć UE. Reszta zamrożonych w Europie rosyjskich pieniędzy miałaby zostać wykorzystana do wspólnych rosyjsko-amerykańskich inwestycji.