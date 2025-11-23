07:02 Merz: Wojnę można zakończyć tylko za zgodą Ukrainy i Europy

- Wojna rozpętana przez Rosję może się zakończyć tylko wtedy, gdy warunki pokoju będą akceptowalne dla Ukrainy oraz Europy – oświadczył kanclerz Niemiec Friedrich Merz w rozmowie z dziennikarzami na marginesie szczytu G20 w Johannesburgu.

- Wojen nie mogą kończyć wielkie mocarstwa ponad głowami państw, których one dotyczą. To wojna, którą można zakończyć wyłącznie za zgodą Ukrainy, a także za naszą zgodą – zgodą Europy. Ponieważ jest to wojna na kontynencie europejskim – powiedział.

06:43 Lider Demokratów w Senacie: Ukraina potrzebuje realnych gwarancji bezpieczeństwa, a nie jednostronnych ustępstw

Lider Demokratów w Senacie USA, Chuck Schumer, ostro skrytykował zaproponowany przez Donalda Trumpa „plan pokojowy” dotyczący Ukrainy, a Władimira Putina nazwał bandytą i rzeźnikiem.

Według senatora „jest tylko jedno słowo, by opisać plan Trumpa – kapitulacja”. Podkreślił, że propozycje zakładające przekazanie Rosji części obwodu donieckiego oraz ograniczenia dla Sił Zbrojnych Ukrainy są nie do zaakceptowania i stworzą warunki do nowej agresji.

- Władimir Putin to bandyta i rzeźnik, a tak zwany plan pokojowy Trumpa daje temu bandycie i rzeźnikowi niemal wszystko, czego pragnie – zaznaczył, przypominając o masowych ostrzałach rosyjskich na ukraińskie miasta, atakach na infrastrukturę krytyczną i uprowadzaniu ukraińskich dzieci.

06:34 Starmer uzgodnił z Trumpem wspólną pracę Wielkiej Brytanii i USA nad „planem pokojowym” dla Ukrainy

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Uzgodnił z Trumpem wspólną pracę brytyjskiego i amerykańskiego zespołu nad „planem pokojowym” dla Ukrainy, który ma być omawiany w Genewie w niedzielę.