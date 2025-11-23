Szefowa KE opublikowała swe oświadczenie w mediach społecznościowych w dniu, w którym w Genewie rozpoczęły się rozmowy delegacji Ukrainy, USA oraz Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, których tematem jest 28-punktowy plan pokojowy, przedstawiony przez stronę amerykańską.

Prezydent USA Donald Trump chciał, by prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do czwartku 27 listopada zgodził się na plan, w sobotę zastrzegł jednak, że obecna propozycja zakończenia wojny to niekoniecznie ostateczna oferta.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Ursula von der Leyen wylicza warunki

Ursula von der Leyen nie bierze udziału w negocjacjach w Szwajcarii, przebywa w RPA, gdzie zorganizowano szczyt G20. W nagraniu opublikowanym w serwisie X powiedziała, że w ostatnich dniach Ukraina była w centrum wielu dyskusji. – Każdy wiarygodny i trwały plan pokojowy musi przede wszystkim położyć kres zabijaniu i zakończyć wojnę, nie siejąc jednocześnie ziaren przyszłego konfliktu. Uzgodniliśmy główne elementy, niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju i suwerenności Ukrainy – powiedziała.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wymieniła trzy warunki trwałego pokoju. Po pierwsze, mówiła, granice nie mogą być zmieniane siłą. Po drugie, kontynuowała, nie może być mowy o ograniczaniu liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy, suwerennego państwa, ponieważ mogłoby to narażać ją na przyszłe ataki, a przez to osłabiać europejskie bezpieczeństwo.