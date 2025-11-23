Aktualizacja: 23.11.2025 16:53 Publikacja: 23.11.2025 16:48
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Foto: REUTERS/Yves Herman
Szefowa KE opublikowała swe oświadczenie w mediach społecznościowych w dniu, w którym w Genewie rozpoczęły się rozmowy delegacji Ukrainy, USA oraz Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, których tematem jest 28-punktowy plan pokojowy, przedstawiony przez stronę amerykańską.
Prezydent USA Donald Trump chciał, by prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do czwartku 27 listopada zgodził się na plan, w sobotę zastrzegł jednak, że obecna propozycja zakończenia wojny to niekoniecznie ostateczna oferta.
Czytaj więcej
Po tym, jak pojawiły się twierdzenia, że 28-punktowy plan pokojowy to nie propozycja Waszyngtonu...
Ursula von der Leyen nie bierze udziału w negocjacjach w Szwajcarii, przebywa w RPA, gdzie zorganizowano szczyt G20. W nagraniu opublikowanym w serwisie X powiedziała, że w ostatnich dniach Ukraina była w centrum wielu dyskusji. – Każdy wiarygodny i trwały plan pokojowy musi przede wszystkim położyć kres zabijaniu i zakończyć wojnę, nie siejąc jednocześnie ziaren przyszłego konfliktu. Uzgodniliśmy główne elementy, niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju i suwerenności Ukrainy – powiedziała.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej wymieniła trzy warunki trwałego pokoju. Po pierwsze, mówiła, granice nie mogą być zmieniane siłą. Po drugie, kontynuowała, nie może być mowy o ograniczaniu liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy, suwerennego państwa, ponieważ mogłoby to narażać ją na przyszłe ataki, a przez to osłabiać europejskie bezpieczeństwo.
– Po trzecie, należy w pełni odzwierciedlić centralną rolę Unii Europejskiej w zapewnianiu pokoju na Ukrainie – oświadczyła von der Leyen. – Ukraina musi mieć wolność i suwerenne prawo wybrania swego własnego losu. Wybrała kierunek europejski. Zaczyna się to od odbudowy gospodarki, integracji z naszym wspólnym rynkiem i naszą bazą przemysłu obronnego, a ostatecznie (kończy się) przystąpieniem do Unii – kontynuowała.
– Będziemy kontynuować współpracę z Ukrainą, z państwami członkowskimi, z tzw. koalicją chętnych i Stanami Zjednoczonymi, by poczynić realne postępy na drodze do pokoju. Ważne, byśmy szli naprzód jako partnerzy, jedną ścieżką – powiedziała szefowa KE. Dodała także, że kluczowym elementem jakiegokolwiek porozumienia musi być „powrót każdego ukraińskiego dziecka uprowadzonego przez Rosję”. – Dziesiątki tysięcy chłopców i dziewcząt pozostają uwięzione w Rosji. Strach i tęsknota za bliskimi. Musimy umieścić te dzieci na szczycie globalnej agendy – przekonywała.
Na rozmowy do Genewy przylecieli m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz amerykański sekretarz armii Daniel Driscoll. Na czele ukraińskiej delegacji stoi szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, w rozmowach bierze też udział sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umerow. Jermak poinformował, że odbyła się pierwsza tura rozmów, czyli spotkanie Ukraińców z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, Jonathanem Powellem, Emmanuelem Bonne i Güntherem Sauterem. „Następne spotkanie jest z amerykańską delegacją. Jesteśmy w bardzo konstruktywnym nastroju” – ogłosił w serwisie X współpracownik Zełenskiego.
Z kolei Umerow napisał na Facebooku, że obecne propozycje, choć jeszcze nie są ostateczne, odzwierciedlają „wiele ukraińskich priorytetów”. „Bardzo cenimy konstruktywną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i uwagę, z jaką podchodzą do naszych uwag. Pozwala nam to iść naprzód we wspólnym procesie. Oczekujemy na dalsze postępy w ciągu dnia” – oświadczył.
Czytaj więcej
Władimir Putin uzbroił się w cierpliwość i czeka, aż Stany Zjednoczone zmuszą Ukrainę do kapitula...
Amerykański 28-punktowy plan pokojowy nie został oficjalnie ogłoszony, lecz jego treść ujawniły media. Z dostępnych informacji wynika, że projekt zakończenia wojny na Ukrainie zawiera znaczną część żądań, jakie Moskwa przedstawiła Waszyngtonowi podczas rozmów Donalda Trumpa i Władimira Putina w Anchorage na Alasce.
Ukraina miałaby się wycofać z obwodów donieckiego i ługańskiego, a Donbas miałby zostać uznany za terytorium rosyjskie. Ponadto Ukraina miałaby ograniczyć liczebność armii do 600 tys. żołnierzy, wyrzec się aspiracji do członkostwa w NATO (i zapisać to w konstytucji). Według propozycji, gwarancje bezpieczeństwa miałaby zapewnić Ukrainie oddzielna umowa, przewidująca, że w przypadku kolejnej agresji Rosji na ten kraj, USA i europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych mieliby udzielić Kijowowi wsparcia, łącznie ze wsparciem militarnym.
Rozmowy delegacji USA i Ukrainy w Genewie
Foto: REUTERS/Emma Farge
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Szefowa KE opublikowała swe oświadczenie w mediach społecznościowych w dniu, w którym w Genewie rozpoczęły się rozmowy delegacji Ukrainy, USA oraz Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, których tematem jest 28-punktowy plan pokojowy, przedstawiony przez stronę amerykańską.
Prezydent USA Donald Trump chciał, by prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do czwartku 27 listopada zgodził się na plan, w sobotę zastrzegł jednak, że obecna propozycja zakończenia wojny to niekoniecznie ostateczna oferta.
Po tym, jak pojawiły się twierdzenia, że 28-punktowy plan pokojowy to nie propozycja Waszyngtonu lecz rosyjska l...
Przywódcy UE, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii rozmawiali o zaproponowanym przez USA 28-punktowym planie pok...
Europejscy dyplomaci oraz urzędnicy reagują oburzeniem na szczegóły amerykańskiego planu pokojowego, ostrzegają...
„Jeśli chodzi o pokój, wszystkie negocjacje powinny obejmować Ukrainę. Nic o Ukrainie bez Ukrainy” - taki wpis z...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Ukraina ma być poddawana silnej presji ze strony USA w kwestii przyjęcia 28-punktowego planu pokojowego opracowa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas