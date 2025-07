„Złamane tabu”. Wobec Izraela padły oskarżenia o ludobójstwo, odpowiedzią jest zarzut „antysemityzmu”

Izrael mówi o podsycaniu antysemityzmu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela i biuro premiera nie odpowiedziały dotąd na prośbę o komentarz.

Krótko po opublikowaniu raportów rzecznik rządu David Mencer, pytany o tę kwestię odpowiedział, że w Izraelu panuje wolność słowa, lecz zdecydowanie odrzucił ustalenia zawarte w raportach. Stwierdził też, że takie oskarżenia podsycają antysemityzm za granicą.

Ocena kampanii militarnej w Strefie Gazy dzieli też izraelskie społeczeństwo. Jej przeciwnicy zauważają, że w jej wyniku zginęło ponad 60 tys. Palestyńczyków, zniszczona została duża część enklawy, w której zapanował powszechny głód. Społeczeństwo Izraela w większości odrzuca jednak oskarżenia o ludobójstwo, choć większość z 1200 osób zabitych i 251 wziętych jako zakładnicy w atakach na Gazę to cywile, w tym mężczyźni, kobiety, dzieci i osoby starsze. - W tej atmosferze dojście izraelskich pracowników B'Tselem do jednoznacznego wniosku, że ich kraj jest winny ludobójstwa, było dla nich emocjonalnie trudne – powiedział dyrektor wykonawczy organizacji Julij Nowak. -Myślę, że wielu naszych kolegów zmaga się obecnie nie tylko ze strachem przed konsekwencjami, ale także z trudnościami w pełnym zrozumieniu tej kwestii. To (dla nich) naprawdę niepojęte, to zjawisko, którego umysł nie jest w stanie znieść - dodał.

Jak społeczeństwo reaguje na doniesienia o izraelskich atakach na Strefę Gazy?

W artykule redakcyjnym zatytułowanym „Dlaczego jesteśmy ślepi na Gazę?”, opublikowanym w ubiegłym tygodniu w portalu informacyjnym Ynet, izraelski dziennikarz Sever Plocker stwierdził, że zdjęcia zwykłych Palestyńczyków cieszących się z ataków, a nawet podążających za bojownikami Hamasu, by wziąć udział w aktach przemocy, sprawiły, że w kolejnych miesiącach Izraelczycy nie potrafili współczuć mieszkańcom Gazy. „Zbrodnie Hamasu z 7 października głęboko poruszyły, na pokolenia. świadomość całej społeczności żydowskiej w Izraelu, która obecnie interpretuje zniszczenia i zabijanie w Strefie Gazy jako odstraszający, a zatem moralnie uzasadniony odwet” - napisał.