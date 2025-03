Izraelska armia zaatakowała liczne cele znajdujące się m.in. w północnej części enklawy, w mieście Gaza, a także w Chan Junus, Dajr al-Balah i Rafah. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podaje, że wśród zabitych jest wiele dzieci.

Reklama

W Izraelu, przy granicy z Gazą zostały zamknięte szkoły, zakazano spotkań publicznych powyżej dziesięciu osób. Mniejsze drogi do miejscowości położonych w pobliżu granicy zostały zamknięte. Środki bezpieczeństwa zarządzono we wtorek w nocy. Choć szkoły w pobliżu Gazy należą do najlepiej ufortyfikowanych w Izraelu (czas na dobiegnięcie do schronu od momentu ogłoszenia alarmu to zaledwie kilkanaście sekund) władze uznały, że bezpieczniej, by dzieci zostały w domu. Mieszkańcom zalecono, by ograniczyli przemieszanie się.

Oświadczenie izraelskiego rządu Premier Izraela Beniamin Netanjahu i minister obrony Izrael Kac nakazał minionej nocy Siłom Obronnym Izraela użyć siły przeciwko terrorystycznej organizacji Hamas w Strefie Gazy.



Decyzja została podjęta w świetle gromadzących się okoliczności, głównie braku postępów w negocjacjach ws. uwolnienia naszych zakładników, ze względu na stanowisko Hamasu i ostrzeżenia o możliwości ataku terrorystycznych organizacji w Gazie na naszych żołnierzy i nasze wspólnoty z intencją zabijania i uprowadzeń.



Po tym jak Hamas kilkukrotnie odmówił uwolnienia naszych zakładników i odrzucił propozycje otrzymane od wysłannika Prezydenta USA Steve'a Witkoffa oraz od mediatorów, Siły Obronne Izraela i Szin Bet zostały poinstruowane (...), by przeprowadzić serię uderzeń na cele terrorystycznej organizacji Hamasu w całej Strefie Gazy, aby osiągnąć cele wojenne ustalone przez polityczne kierownictwo, w tym uwolnić wszystkich naszych zakładników (...)



Premier wyjaśnił, że od tego momentu, Izrael będzie działał przeciw Hamasowi z stale rosnącą siłą militarną.





Izraelska armia zapowiada dalsze ataki. Kancelaria Beniamina Netanjahu: Będziemy działać z coraz większą siłą wojskową

Intensywne ataki powietrzne Izraela na Strefę Gazy nastąpiły po impasie w rozmowach dotyczących przedłużenia zawieszenia broni w Strefie Gazy, które 19 stycznia doprowadziło do wstrzymania walk między Izraelem a Hamasem. Hamas dokonał 7 października 2023 roku niespodziewanego ataku na Izrael, w którym zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych w charakterze zakładników do Strefy Gazy. Izrael, w odpowiedzi, rozpoczął operację odwetową, w czasie której Strefa Gazy została niemal zrównana z ziemią, a większość z 2,3 mln jej mieszkańców musiało uciekać z domów. W działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 48 tys. Palestyńczyków.