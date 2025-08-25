Czytaj więcej Polityka Jacek Kapica: Celem jest Donald Tusk - Jak jechałem do prokuratury, to już minister i wiceminister sprawiedliwości wystąpili na konfer...

Po wygranych przez PiS październikowych wyborach parlamentarnych w 2015 r. Jacek Kapica odszedł z resortu. Trafił do pracy w Izbie Celnej w Warszawie, gdzie był szeregowym funkcjonariuszem, starszym ekspertem celnym. A w 2016 r. odszedł do prywatnego biznesu – został dyrektorem operacyjnym w polskim oddziale międzynarodowej spółki prawniczej Sandler & Travis Trade Advisory Services (STTAS), która zajmuje się m.in. optymalizacją należności celnych i podatkowych. Niespełna trzy lata później, pod ciężkimi zarzutami – umyślnego niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla branży hazardowej w wysokości 21 mld zł, zatrzymało go CBA. Wraz z nim oskarżono siedmiu urzędników Ministerstwa Finansów, m.in. Annę C. – byłą zastępczynię Dyrektora Departamentu Kontroli Gier i Zakładów Wzajemnych Ministerstwa Finansów, a następnie byłą zastępczynię Dyrektora Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów i Grzegorza B. – byłego zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów.

PiS ściga Jacka Kapicę za sprzyjanie mafii. Choć to on wypowiedział im wojnę. Kto ma rację? Sąd nadal nie wydał wyroku

Zarzuty wobec Kapicy dotyczą rejestrowania i użytkowania automatów o niskich wygranych tzw. jednorękich bandytów w latach 2009-2015. Prokuratura zarzuciła mu, że ignorował informacje o nierzetelności badań technicznych, które są wymagane do rejestracji automatów do gry. „Nie zlecił podległym mu urzędnikom kontroli badań, co prowadziło do legalizacji automatów, które nie powinny zostać zarejestrowane, w tym wstrzymał zleconą wcześniej przez siebie weryfikację 149 automatów, wytypowanych przez izby celne do ponownych badań. Gdy mimo to ujawniono nieprawidłowości, oskarżony nie polecił cofnięcia nierzetelnym jednostkom badawczym upoważnienia do badań technicznych automatów” – pisała Prokuratura Krajowa w komunikacie po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, dodając, że „mimo licznych sygnałów o nieprawidłowościach Jacek K. nie zlecił również podległym mu urzędnikom kontroli w zakresie maksymalnych stawek i maksymalnych wygranych w tzw. jednorękich bandytach ani nie wydał polecenia wszczęcia postępowań mających na celu unieważnienie rejestracji automatów, które zostały zabezpieczone w toku postępowań karnych i karno-skarbowych".

To paradoks, bo z drugiej strony, Kapicy zarzucano, że celnicy pod jego rządami konfiskują automaty o niskich wygranych bez podstawy prawnej (w 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że polskie prawo hazardowe zostało uchwalone z naruszeniem europejskich przepisów), co naraża Skarb Państwa na wielomiliardowe odszkodowania.

Kiedy sprawa trafiła do sądu w Warszawie, sędzia nie skierował jej na proces – umorzył ją, uznając, że nie doszło do przestępstwa. Na tę decyzję zażalił się prowadzący sprawę białostocki prok. Grzegorz Masłowski. Proces ruszył więc dopiero w ubiegłym roku – po sześciu latach od skierowania aktu oskarżenia.