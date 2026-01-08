Nieoficjalnie: Rosja zaatakowała obwód lwowski pociskiem Oresznik

Aktualizacja: 09.01.2026 00:06 Publikacja: 08.01.2026 23:55
System rakietowy Oresznik
Foto: Wikipedia
W całym kraju ogłoszono alarmy lotnicze, a we Lwowie odnotowano kilka potężnych eksplozji.
Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to dopiero drugie operacyjne użycie pocisku balistycznego średniego zasięgu Oresznik, po pierwszym zgłoszonym użyciu przeciwko Dnieprowi w 2024 roku.
Reuters poinformował, że celem ataku była infrastruktura krytyczna w obwodzie lwowskim – atak był więc tym bardziej dotkliwy ze względu na surową zimę panującą na Ukrainie.
Dotychczas nie zgłoszono żadnych ofiar. Rosja zaatakowała również Kijów dronami.
Więcej informacji wkrótce
