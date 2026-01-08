Nieoficjalnie: Rosja zaatakowała obwód lwowski pociskiem Oresznik

W całym kraju ogłoszono alarmy lotnicze, a we Lwowie odnotowano kilka potężnych eksplozji.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to dopiero drugie operacyjne użycie pocisku balistycznego średniego zasięgu Oresznik, po pierwszym zgłoszonym użyciu przeciwko Dnieprowi w 2024 roku.

Reuters poinformował, że celem ataku była infrastruktura krytyczna w obwodzie lwowskim – atak był więc tym bardziej dotkliwy ze względu na surową zimę panującą na Ukrainie.

Dotychczas nie zgłoszono żadnych ofiar. Rosja zaatakowała również Kijów dronami.