Doradca Putina dodał, że zespół amerykańskich negocjatorów jest gotowy wznowić pracę z przedstawicielami Iranu. Do tej pory odbyło się - przy mediacji Omanu - pięć rund. Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do kolejnej.

W rozmowie z Trumpem, relacjonował Uszakow, Putin miał zadeklarować gotowość strony rosyjskiej do podjęcia mediacji między Izraelem a Iranem.

Putin do Trumpa: Rosja gotowa do dalszych rozmów z Ukrainą

Z relacji strony rosyjskiej wynika, że Putin i Trump rozmawiali także o wojnie na Ukrainie. Amerykański prezydent miał zostać poinformowany o sobotniej wymianie jeńców między Rosją a Ukrainą, która tym razem objęła rannych oraz żołnierzy do 25. roku życia. - Rosja wyraziła gotowość do kontynuowania negocjacji z Ukraińcami, zgodnie z ustaleniami, po 22 czerwca. Donald Trump przyjął tę informację do wiadomości i po raz kolejny podkreślił, że jest zainteresowany szybkim zakończeniem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego - oświadczył Uszakow.

Władimir Putin złożył też Donaldowi Trumpowi życzenia z okazji urodzin - prezydent USA skończył w sobotę 79 lat. Rosyjski przywódca zwrócił także uwagę, że 14 czerwca w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Flagi oraz świętowana jest 250. rocznica powstania armii USA.

Piąta rozmowa Putin-Trump w 2025 r.

Sobotnia rozmowa była piątą przeprowadzoną przez Putina i Trumpa, odkąd amerykański prezydent wrócił do Białego Domu. Przywódcy USA i Rosji rozmawiali 12 lutego i 18 marca, a także po rundach negocjacji rosyjsko-ukraińskich w Stambule, 19 maja i 4 czerwca. Putin wówczas - mówił Uszakow - szczegółowo opowiedział o wynikach rozmów, a rozmówcy omówili sytuację na Ukrainie.