Szef sztabu izraelskiej armii gen. Ejal Zamir oświadczył, że dziesiątki tysięcy żołnierzy zostało postawionych w stan gotowości „wzdłuż wszystkich granic” Izraela.

- Rozpoczynamy historyczną kampanię, niepodobną do żadnej innej. To kluczowa operacja, by przeciwdziałać egzystencjalnemu zagrożeniu ze strony wroga, który zamierza nas zniszczyć - oświadczył.

USA: Nie braliśmy udziału w ataku Izraela na Iran

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że Izrael podjął samodzielne działania ponieważ uznał, że uderzenie na Iran jest niezbędnym aktem samoobrony.

„Izrael podjął jednostronne działania przeciw Iranowi. Nie byliśmy zaangażowani w uderzenie na Iran, a naszym priorytetem jest ochrona amerykańskich sił w regionie” - oświadczył Rubio. „Iran nie powinien godzić w amerykańskie interesy, ani amerykański personel” - dodał.

Na piątek rano, w związku z działaniami Izraela, Donald Trump zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – podał Biały Dom.