Strefa Gazy. Premier Wielkiej Brytanii stawia Izraelowi ultimatum

„Nie ma alternatywy. Francuzi chcą pokoju na Bliskim Wschodzie. To od nas, Francuzów, wraz z Izraelczykami, Palestyńczykami oraz naszymi europejskimi i międzynarodowymi partnerami, zależy, czy uda się udowodnić, że jest to możliwe” – napisał Macron.

Ta inicjatywa ma na celu wywarcie presji zarówno na Izrael, jak i na palestyński ruch Hamas, zwłaszcza w kontekście prawie dwóch lat trwającego konfliktu i dramatycznego pogorszenia sytuacji humanitarnej w Gazie. Zarówno wewnętrzne niepokoje, jak i międzynarodowe głosy nawołują do osiągnięcia porozumienia.

Izrael krytykuje inicjatywy uznania państwa palestyńskiego

Premier Izraela, Benjamin Netanjahu, ostro skrytykował decyzję prezydenta Macrona. Według niego uznanie państwa palestyńskiego to nagroda dla działań terrorystycznych i ryzyko, że powstanie ono jako kolejny „irański protektorat”.

Netanjahu podkreślił, że w obecnych warunkach Palestyńczycy nie dążą do pokoju obok Izraela, ale do jego unicestwienia i całkowitego zastąpienia go państwem palestyńskim. W poście na platformie X zaznaczył: „Palestyńczycy nie dążą do państwa obok Izraela; dążą do państwa zamiast Izraela”.