„Chcemy, aby ten konflikt zakończył się tak szybko, jak to możliwe” – napisał Rubio w oświadczeniu, które zostało opublikowane w niedzielę wieczorem, w przededniu rozpoczęcia rozmów pokojowych. „Przedstawiciele Departamentu Stanu są w Malezji, by pomóc w wysiłkach na rzecz pokoju” – dodał.

Napięcie w relacjach między Tajlandią a Kambodżą rosło od maja, gdy na jednym ze spornych odcinków granicy między Kambodżą a Tajlandią zginął kambodżański żołnierz. Od tego czasu obie strony zaczęły wzmacniać swoje siły stacjonujące na granicy.

24 lipca doszło do poważnej eskalacji – tajski myśliwiec F-16 zbombardował cele wojskowe w Kambodży, a siły zbrojne Kambodży zaczęły ostrzeliwać terytorium Tajlandii. Wcześniej Tajlandia oskarżyła Kambodżę o to, że ta rozmieszcza miny przeciwpiechotne na spornych odcinkach granicy. W wyniku eksplozji min dwóch tajlandzkich żołnierzy miało stracić kończyny.

Konflikt Kambodży z Tajlandią z 2011 roku W 2011 roku doszło do konfliktu zbrojnego między Kambodżą a Tajlandią na spornym odcinku granicy wokół świątyni Preah Vihear. Walki rozpoczęły się w lutym, ale ich najbardziej intensywna faza miała miejsce w kwietniu i maju, gdy doszło do wymiany ognia między armiami obu państw z użyciem artylerii oraz wyrzutni rakiet. W strciach zginęło co najmniej 15 osób (zarówno żołnierzy, jak i cywilów), a kilkadziesiąt zostało rannych. Ponadto około 500 tysięcy mieszkańców przygranicznych terenów zostało ewakuowanych.



Konflikt dotyczył sporu o kontrolę nad terenem wokół świątyni Preah Vihear, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która znajduje się na granicy obu krajów. Obie strony oskarżały się nawzajem o prowokacje i naruszanie granicy. Kambodża wezwała ONZ do utworzenia strefy buforowej, a Tajlandia wycofała się z konwencji UNESCO w proteście przeciwko decyzjom dotyczącym świątyni.



Walki zakończyły się formalnym zawieszeniem broni 4 maja 2011 roku. Wobec niemożności osiągnięcia porozumienia w rozmowach z Tajlandią Kambodża zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który w 2013 roku orzekł, że sporny teren należy do Kambodży, a Tajlandia musi wycofać swoje wojska.

Starcia, do jakich doszło w ostatnich dniach na granicy między Tajlandią a Kambodżą, to najpoważniejszy konflikt między tymi krajami od ponad dekady.

Spory terytorialne Tajlandii i Kambodży trwają od ponad 100 lat

Od ponad wieku Tajlandia i Kambodża spierają się o suwerenność nad różnymi fragmentami długiej na 817 km granicy, co w ostatnich latach prowadziło do licznych starć, w których zginęło co najmniej kilkanaście osób. W 2011 roku przez tydzień dochodziło do wymiany ognia tajskiej i kambodżańskiej artylerii.