Alarm został ogłoszony w związku z groźbą ataku z użyciem broni balistycznej. Ukraina była też w nocy celem ataku rosyjskich dronów.
O sprawie informuje policja z obwodu lwowskiego. Z jej informacji wynika, że mężczyzna podający się za urzędnika państwowego przekonywał, iż może pomóc w zdobyciu dokumentów zwalniających od służby wojskowej. W ten sposób, wraz z żoną, oszukał trzy kobiety, od których para wyłudziła łącznie ok. 28 tys. dolarów. Za oszustwo zatrzymanym grozi do ośmiu lat więzienia.
Informacje takie przekazuje telewizja Suspilne.
W Kstowie od 2014 roku działa fabryka polichlorku winylu (PVC) o nazwie RusVinyl. Jej budowa była jednym z największych projektów petrochemicznych w Rosji. Polichlorek winylu ma zastosowanie m.in. w przemyśle obronnym - wykorzystuje się go do produkcji części pojazdów wojskowych, ekwipunku żołnierzy, a także przy produkcji elementów, które muszą być odporne na czynniki zewnętrzne.
O pożarze informuje gubernator obwodu Andriej Boczarow. Podstacja stanęła w płomieniach w trakcie odpierania przez Rosjan ataku ukraińskich dronów na obwód wołgogradzki. Szczątki jednego z dronów spadły na terenie podstacji energetycznej w rejonie frołowskim wywołując pożar. Nie ma informacji o poszkodowanych.
W zakładzie petrochemicznym znajdującym się w Sterllitamsku (Baszkortostan) doszło do eksplozji w wyniku której zawaliła się częściowo stacja uzdatniania wody. Przyczyny eksplozji są ustalane. Z przekazywanych informacji wynika, że w momencie eksplozji w zakładzie pracowało pięć osób. Żadna z nich nie ucierpiała.
Gubernator obwodu kurskiego Aleksandr Chinstein napisał w serwisie Telegram, że po ataku ukraińskiej armii na podstację energetyczną w Rylsku prądu zostało pozbawionych ponad 16 tys. odbiorców w rejonach rylskim, głuszkowskim i korieniewskim.
Michaił Miszustin spotkał się z Xi Jinpingiem. Premier Rosji przebywa w Chinach z oficjalną, dwudniową wizytą. Dzień wcześniej spotkał się z premierem Chin Li Qiangiem.
