04:53 W nocy na Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny

Alarm został ogłoszony w związku z groźbą ataku z użyciem broni balistycznej. Ukraina była też w nocy celem ataku rosyjskich dronów.

04:50 We Lwowie zatrzymano małżeństwo, które wyłudzało pieniądze obiecując pomoc w zdobyciu dokumentów zwalniających od służby wojskowej

O sprawie informuje policja z obwodu lwowskiego. Z jej informacji wynika, że mężczyzna podający się za urzędnika państwowego przekonywał, iż może pomóc w zdobyciu dokumentów zwalniających od służby wojskowej. W ten sposób, wraz z żoną, oszukał trzy kobiety, od których para wyłudziła łącznie ok. 28 tys. dolarów. Za oszustwo zatrzymanym grozi do ośmiu lat więzienia.

04:47 W nocy eksplozje rozległy się w obwodach odeskim i charkowskim

Informacje takie przekazuje telewizja Suspilne.

04:42 Nocne eksplozje w Kstowie, w obwodzie niżnonowogrodzkim

W Kstowie od 2014 roku działa fabryka polichlorku winylu (PVC) o nazwie RusVinyl. Jej budowa była jednym z największych projektów petrochemicznych w Rosji. Polichlorek winylu ma zastosowanie m.in. w przemyśle obronnym - wykorzystuje się go do produkcji części pojazdów wojskowych, ekwipunku żołnierzy, a także przy produkcji elementów, które muszą być odporne na czynniki zewnętrzne.

04:40 Pożar podstacji energetycznej w obwodzie wołgogradzkim

O pożarze informuje gubernator obwodu Andriej Boczarow. Podstacja stanęła w płomieniach w trakcie odpierania przez Rosjan ataku ukraińskich dronów na obwód wołgogradzki. Szczątki jednego z dronów spadły na terenie podstacji energetycznej w rejonie frołowskim wywołując pożar. Nie ma informacji o poszkodowanych.

04:35 Eksplozja w Sterlitamskim Zakładzie Petrochemicznym

W zakładzie petrochemicznym znajdującym się w Sterllitamsku (Baszkortostan) doszło do eksplozji w wyniku której zawaliła się częściowo stacja uzdatniania wody. Przyczyny eksplozji są ustalane. Z przekazywanych informacji wynika, że w momencie eksplozji w zakładzie pracowało pięć osób. Żadna z nich nie ucierpiała.

04:31 Ponad 16 tys. odbiorców w obwodzie kurskim bez prądu po ukraińskim ataku

Gubernator obwodu kurskiego Aleksandr Chinstein napisał w serwisie Telegram, że po ataku ukraińskiej armii na podstację energetyczną w Rylsku prądu zostało pozbawionych ponad 16 tys. odbiorców w rejonach rylskim, głuszkowskim i korieniewskim.

04:28 W Pekinie rozpoczęło się spotkanie premiera Rosji i przywódcy Chin

Michaił Miszustin spotkał się z Xi Jinpingiem. Premier Rosji przebywa w Chinach z oficjalną, dwudniową wizytą. Dzień wcześniej spotkał się z premierem Chin Li Qiangiem.

04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1349 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1349 dniu wojny Foto: PAP

