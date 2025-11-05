04:47 Drezno i Chmielnicki zorganizowały wycieczkę dla nastolatków z tego drugiego miasta, którzy stracili ojców na froncie

Ponad 20 nastolatków spędziło dwa tygodnie w Saksonii – informuje dziennikarka i aktywistka Natasza Marenko.

04:44 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące ataki dronów na Rosjan w obwodzie charkowskim

Wśród zaatakowanych przez operatorów dronów z jednostki „Feniks” celów jest m.in. czołg.

04:40 W okupowanej części obwodu chersońskiego rosyjskie patrole szukają ukraińskich symboli na ulicach miast

Ukraiński ruch oporu „Żółta wstążka” informuje, że takie patrole pojawiają się w Henicześku, Skadowsku, Tawrijśku i Nowej Kachowce. Członkowie patroli zamalowują na murach rysunki ukraińskich flag, napisy po ukraińsku oraz napisy dotyczące Ukrainy - przekazuje ruch oporu.

04:38 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki na pozycje rosyjskie w obwodzie briańskim

Celem ataków, które widać na nagraniu, są rosyjskie pozycje na pograniczu obwodu briańskiego i Ukrainy, po rosyjskiej stronie granicy.

04:33 USA przeprowadzą w środę test pocisku międzykontynentalnego Minuteman III

Test zostanie przeprowadzony w rejonie Pacyfiku. Z komunikatu jednego z dowództw wchodzących w skład Sił Powietrznych USA wynika, że test zostanie przeprowadzony między 9.01 a 15.01 czasu polskiego. Celem testu będzie sprawdzenie skuteczności, gotowości bojowej i celności pocisku balistycznego Minuteman III. W czasie testu pocisk ma pokonać 6 800 km.

04:30 W nocy działanie wstrzymały tymczasowo lotniska w Penzie, Samarze i Saratowie

Informację na temat wstrzymania pracy lotnisk przekazał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:28 Ukraińskie drony atakowały infrastrukturę energetyczną na przedmieściu miasta Włodzimierz

Informację o ataku podał gubernator obwodu włodzimierskiego, Aleksandr Awdiejew.

04:26 Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obwód rostowski

Obrona przeciwlotnicza strąciła w nocy drony nad czterema rejonami obwodu rostowskiego – napisał na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu, Jurij Sliusar. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1350 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1350 dniu wojny Foto: PAP

04:23 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: