Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego kosmodrom Wostocznyj został odcięty od zasilania?

Dlaczego budowa kosmodromu Wostocznyj jest tak skomplikowana i czasochłonna?

W jaki sposób korupcja wpłynęła na rozwój kosmodromu Wostocznyj?

Dalekowschodnia Kompania Energetyczna (DEK) poinformowała, że przerwała dostawy energii elektrycznej na plac budowy drugiego etapu kosmodromu Wostocznyj, „aby chronić interesy regionalnego systemu energetycznego”. Powodem jest zadłużenie generalnego wykonawcy projektu – firmy PSO Kazań LLC. Nie zapłaciła ona rachunków za prąd na ponad 51 mln rubli (2,33 mln zł).

Reklama Reklama

Prądu nie ma, kosmodrom działa normalnie

Instalacje firmy wykorzystywane na budowie kompleksu startowego Angara, zużywają prąd za 4 mln rubli miesięcznie. DEK zamierza złożyć pozew o ogłoszenie upadłości PSO Kazań. Dostawca energii podkreśla, że wielokrotnie kontaktował się z zarządem dłużnika, domagając się spłaty całego długu, ale firma budowlana nie odpowiedziała. „Jeśli dług nie zostanie w pełni spłacony, środki restrykcyjne zostaną zaostrzone”, zauważyła DEK w komunikacie, cytowanym przez „The Moscow Times”. Co to oznacza? Prawdopodobnie odcięcie całego ogromnego obiektu od zasilania.

Nikołaj Nowikow, dyrektor generalny Federalnej Instytucji Państwowej „Dyrekcja Kosmodromu Wostocznyj”, oświadczył, że kosmodrom Wostocznyj „działa normalnie”, a przerwa w dostawie prądu „nie ma wpływu na strategicznie ważne obiekty i nie wpłynie na budowę kompleksu startowego Angara”. Jak go budować bez zasilania, tego dyrektor nie wyjaśnił. Dodał, że PSO Kazań poinformowało, że dług zostanie spłacony do końca listopada.