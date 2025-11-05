Aktualizacja: 06.11.2025 04:00 Publikacja: 05.11.2025 18:17
Kosmodrom Wostocznyj pozbawiony zasilania
Dalekowschodnia Kompania Energetyczna (DEK) poinformowała, że przerwała dostawy energii elektrycznej na plac budowy drugiego etapu kosmodromu Wostocznyj, „aby chronić interesy regionalnego systemu energetycznego”. Powodem jest zadłużenie generalnego wykonawcy projektu – firmy PSO Kazań LLC. Nie zapłaciła ona rachunków za prąd na ponad 51 mln rubli (2,33 mln zł).
Instalacje firmy wykorzystywane na budowie kompleksu startowego Angara, zużywają prąd za 4 mln rubli miesięcznie. DEK zamierza złożyć pozew o ogłoszenie upadłości PSO Kazań. Dostawca energii podkreśla, że wielokrotnie kontaktował się z zarządem dłużnika, domagając się spłaty całego długu, ale firma budowlana nie odpowiedziała. „Jeśli dług nie zostanie w pełni spłacony, środki restrykcyjne zostaną zaostrzone”, zauważyła DEK w komunikacie, cytowanym przez „The Moscow Times”. Co to oznacza? Prawdopodobnie odcięcie całego ogromnego obiektu od zasilania.
Nikołaj Nowikow, dyrektor generalny Federalnej Instytucji Państwowej „Dyrekcja Kosmodromu Wostocznyj”, oświadczył, że kosmodrom Wostocznyj „działa normalnie”, a przerwa w dostawie prądu „nie ma wpływu na strategicznie ważne obiekty i nie wpłynie na budowę kompleksu startowego Angara”. Jak go budować bez zasilania, tego dyrektor nie wyjaśnił. Dodał, że PSO Kazań poinformowało, że dług zostanie spłacony do końca listopada.
Dostawca prądu jednak w to nie wierzy. Według Witalija Storożenki, dyrektora wykonawczego DEK, taka sytuacja miała już miejsce w marcu. Wówczas dług sięgnął 24 mln rubli. Wtedy firma wznowiła zasilanie po otrzymaniu gwarancji od PSO Kazań. Jednak wykonawca nie wywiązał się z obietnicy i długi rosły.
Pod koniec września DEK ogłosił plany wstrzymania dostaw prądu na budowę w Wostocznym od 30 września. Do tego czasu dług wzrósł do 48 mln rubli. Na początku ubiegłego miesiąca DEK otrzymał nowe gwarancje płatności w wysokości 23,1 mln rubli do 20 października, ale płatność ponownie nie została wykonana.
W lutym 2020 r. DEK i PSO Kazań podpisały umowę na dostawę energii elektrycznej dla budowy kompleksu startowego Angara. Co to takiego? To kompleks z pojedynczą platformą startową, zdolną do przeprowadzania do 10 startów rocznie lekkich i ciężkich rakiet nośnych z rodziny Angara. Rosatom planuje przeprowadzanie z takiego kompleksu do 10 startów z ładunkiem i załogą rocznie.
Pod warunkiem, że budowa kiedyś zostanie ukończona. Budowa trwa już 13 lat. Nowe lądowisko ma zastąpić znajdujący się w Kazachstanie wysłużony Bajkonur za którego dzierżawę Rosja słono płaci (ponad 100 mln dol. rocznie). Jako miejsce kosmodromu Roskosmos wybrał osadę Uglegorsk w obwodzie amurskim leżącą w widłach dwóch rzek: Zei i Wielkiej Piery. Do 2007 r. istniał tam doświadczalny kosmodrom wojskowy Swobodnyj (Wolny).
Powierzchnia nowego kosmicznego lotniska to 700 km kw. (cała działka na 1035 km kw.). prócz kompleksu startowego, klasycznego lotniska, zakładów tlenowo-azotowych i wodorowych na potrzeby pojazdów kosmicznych, powstaje tam też 115 km dróg oraz 125 km linii kolejowej oraz miasteczko dla pracowników lądowiska.
Poważnym wyzwaniem dla budowniczych i użytkowników lądowiska od początku był klimat. Zimy ze średnią – minus 25 st. C i lata plus 28 st. C. Pierwsze przymrozki zaczynają się już we wrześniu, a mróz na dobre pojawia się w październiku, by ustąpić dopiero w maju.
Budowa się ślimaczyła. Do 2019 r. zbudowanych zostało tylko 5 z 19 podstawowych obiektów lądowiska. Do tego obfitowała w liczne, nawet jak na Rosję, skandale korupcyjne. Faktury były zawyżane, ludzie nie dostawali wypłat, a użyte materiały nie odpowiadały normom. Do sądów trafiły dziesiątki spraw. Według organów śledczych szkody z tego tytułu wyniosły ponad 10 mld rubli, przy wydatkach na I etap budowy – 100 mld rubli (dziś to 4,56 mld zł).
Do dziś Wostocznyj pracuje na pół gwizdka, bo Rosjanie mają coraz mniej zamówień na wciąż używane stare Sojuzy (załogowe) i statki Progress (bezzałogowe). W 2023 r. doszło do kilku awarii, wycieków paliwa. NASA postanowiła zrezygnować z rosyjskich usług ze względu na wojnę na Ukrainie i sankcje.
