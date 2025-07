Brak linii produkcji satelitów w Rosji

„Według tych wskaźników jesteśmy na trzecim miejscu po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Ale najważniejsze że jesteśmy całkowicie niezależni, widzimy, słyszymy i transmitujemy wszystko całkowicie na własny kosztkoszt – to jest to zadanie minimum A potem eksport do innych krajów” – powiedział Bakanow. Do których krajów, tego szef Roskosmosu nie dodał. Na razie Rosjanie nie mają nawet zakładu do taśmowej produkcji satelitów.

– Aby rozwijać grupę satelitarną i móc eksportować, niezbędny jest montaż taśmowy satelitów. Jeśli dziesięć lat temu ogólna liczba satelitów produkowanych na świecie wynosiła około tysiąca, to w ciągu pięciu lat liczba ta wzrosła do 50 tysięcy. Ale w Rosji aż do tej pory nie było ani jednej taśmy montażowej do produkcji satelitów – przyznał szef Roskosmosu.

„Ponieważ nie planowano tak dużej liczby urządzeń, montaż linii produkcyjnej nie był potrzebny. Ale to się zmieniło, czego najbardziej uderzającym przykładem jest Starlink. Ale mamy własną na to odpowiedź. To również niskoorbitalny system dostępu do szerokopasmowego internetu, a pierwszy montaż linii produkcyjnej jest już w przygotowaniu” – powiedział Bakanow.

Wśród spółek Roskosmosu linię uruchomiono właśnie w przedsiębiorstwie „Reszetnow. Systemy Informacji Satelitarnej” w Kraju Krasnojarskim. Według Bakanowa będą tam montowane niskoorbitalne satelity systemu GLONASS (autonomiczny rosyjski system nawigacji satelitarnej, daje dostęp do zamkniętych dla GPS części rosyjskiego terytorium – red.) „Najważniejsze, żeby satelitarne grupy orbitalne były seryjne, a wtedy będą zamówienia na te linie” – podsumował Bakanow.

Marzenia o kosmicznej potędze Rosji

Pierwsza linia montażowa statków kosmicznych w Rosji jest przeznaczona do produkcji satelitów o masie do 100 kg. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy „Reszetnow”, w celu kontrolowania jakości operacji firma korzysta ze zintegrowanych technologii jakości, robotyki i zautomatyzowanych systemów, takich jak „inteligentne narzędzia” i „wizja maszynowa”.