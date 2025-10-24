W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Czarny czwartek Kremla – USA i UE uderzają w rosyjską gospodarkę

Donald Trump ogłosił sankcje wobec rosyjskich gigantów energetycznych Rosnieft i Lukoil, a Unia Europejska przyjęła 19. pakiet sankcji. Restrykcje obejmą rosyjski LNG, sektor finansowy oraz firmy z Chin i Indii wspierające Moskwę. To sygnał, że Zachód traci cierpliwość wobec Putina. Nowe sankcje mogą ograniczyć zdolność Kremla do finansowania wojny w Ukrainie i pogłębić gospodarczą izolację Rosji.

Indie i Chiny ograniczają import rosyjskiej ropy

Największa indyjska rafineria Reliance Industries oraz chińskie koncerny naftowe wstrzymują nowe umowy z Rosją, obawiając się sankcji USA. To cios w eksport ropy, kluczowy dla budżetu Putina. W efekcie światowe ceny ropy ponownie rosną, a rosyjska gospodarka traci kolejne źródła dochodów.

Reklama Reklama

Europa buduje konkurencję dla SpaceX

Trzy europejskie koncerny – Airbus, Thales i Leonardo – ogłosiły powstanie wspólnej spółki kosmicznej, która ma konkurować z systemem Elona Muska. Nowa firma z przychodami przekraczającymi 6 mld euro rocznie ma rozpocząć działalność w 2027 r.. Celem projektu jest zapewnienie Europie niezależności technologicznej i wzmocnienie pozycji na rynku kosmicznym.

Grecja walczy z kryzysem mieszkaniowym

Ateny zapowiadają dwa programy mające zwiększyć dostępność mieszkań: rewitalizację pustostanów należących do sektora publicznego oraz budowę mieszkań socjalnych na terenach wojskowych. Projekty mają pomóc w stabilizacji rynku nieruchomości i ograniczeniu wzrostu cen najmu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie